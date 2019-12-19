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Актрисы, слава к которым пришла после роли падшей женщины (Фото)

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Актрисы, слава к которым пришла после роли падшей женщины (Фото)
16:23 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Сегодня трудно представить, что когда-то судьбы этих знаменитых актрис решили подобные роли. Тем не менее, это правда.

  • 1

    Напомним, кому из популярных актрис пришлось не только перевоплотиться в жриц любви, но еще и прославиться благодаря этому.

    Джулия Робертс: Вивиан, "Красотка", 1990 г.

    У Джулии Робертс уже была номинация на Оскар за фильм "Стальные Магнолии", но настоящая слава обрушилась на актрису уже после роли проститутки в фильме Гари Маршала "Красотка". Пожалуй, не найдется ни одной романтичной кисейной барышни, которая не знала бы наизусть сюжет самой романтичной истории о девушке легкого поведения.

  • 2

    Миллионер и проститутка, что может быть более впечатляющим. К тому же невероятно обаятельная Робертс и красавец-мужчина Ричард Гир. За роль Вивиан Джулия Робертс была номинирована на "Оскар", правда золотую статуэтку так и не получила, зато обзавелась "Золотым глобусом".

    Елена Яковлева: Танька, "Интердевочка", 1989 г.

    В советские времена говорили у нас с экранов о женщинах легкого поведения с осторожностью, можно сказать шепотом. Мол, если проститутка – то только заграничная, как в "Бриллиантовой руке", хоть и сыграла ее наша, отечественная актриса, ну или, в крайнем случае, Манька-Облигация, живой пример "как не надо". Правда, вот была еще "Пышка" Ромма. Но о ней быстро забыли, так как мораль была понятна и без слов, к тому же куртизанка тоже была иностранная, француженка, а значит, и волноваться особенно не о чем.

    В советские времена говорили у нас с экранов о женщинах легкого поведения с осторожностью, можно сказать шепотом. Мол, если проститутка – то только заграничная, как в "Бриллиантовой руке", хоть и сыграла ее наша, отечественная актриса, ну или, в крайнем случае, Манька-Облигация, живой пример "как не надо". Правда, вот была еще "Пышка" Ромма. Но о ней быстро забыли, так как мораль была понятна и без слов, к тому же куртизанка тоже была иностранная, француженка, а значит, и волноваться особенно не о чем.

  • 3

    Свет лента увидела еще при советской власти – по тем временам, что-то невероятное: история валютной проститутки Тани, мечтающей вырваться в другую, европейскую жизнь, где, как потом выясняется, счастья для русской души тоже нет. Для Елены Яковлевой роль эта стала хоть и не первой, но знаковой. Даже те немногие, кто "Интердевочку" не видел, название узнают и радостно кивают, мол, как же-как же. О съемках первого откровенного советского фильма до сих пор ходят легенды. Сниматься в постельных сценах молодая Яковлева наотрез отказалась, так что самое откровенная ее сцена была снята в ажурном белье – уже довольно смело, согласитесь. В 1989 году журнал "Советский экран" назвал Яковлеву лучшей актрисой года — именно за роль проститутки Таньки.

    Чжан Цзыи: Чио, "Мемуары гейши", 2005 г.

    Чжан очень красивая, правда вот ее репутация вызывает вопросы не только в философском и по-восточному неторопливом фильме "Мемуары Гейши". Там Чжан исполнила роль гейши, мечтающей о великой любви и, в конце концов, обретающей ее.

  • 4

    В настоящей же жизни звезду Китайского кинематографа подозревали в проституции реальной, а совсем не придуманной сценаристами, мол, откуда у нее возник капитал в 90 миллионов долларов, да еще и в таком юном возрасте. Все суды Чжан выиграла, себя оправдала, а вот осадок, как говорится, остался. Впрочем, популярности актрисы в своей стране это никак не навредило.

    Дарья Юргенс: Мерилин-Даша, "Брат-2", 2000 г.

    Русская потрепанного вида девушка Даша торгует собой на окраине Чикаго под творческим псевдонимом Мэрилин и покровительством чернокожего сутенера в шубе. Жизнь у нее не сахар, но по-балабановски, выбора у нее никакого нет. Про любовь Балабанова к реализму (даже натурализму) граничащему с абсурдом знает каждый ценитель хорошего, но "трэшового" кино. Та сторона жизни, о которой мы ничего не знаем, и, наверное, не слишком хотели бы знать, и все-таки почему-то продолжаем напряженно вглядываться в экран.

    Для актрисы Дарьи Юргенс роль проститутки Мерилин-Даши в ленте Алексея Балабанова стала не просто решающей, "Брат-2" открыл для актрисы путь в большое кино, правда кое-чем для этого все-таки пришлось пожертвовать. Волосами. Режиссер настоял на том, чтобы молодая артистка обрилась на лысо, но, с другой стороны, чего не сделаешь ради высокого искусства. К слову, изначально фильм большого успеха не имел и прошел в кинотеатрах практически незамеченным, зато после телетрансляции на всех участников проекта, в том числе и на Дарью лавиной обрушилась популярность.

  • 5

    Мерилин-Даше приходили целые пачки писем, одно из них она цитирует всякий раз при воспоминании о работе с Балабановым. Послание пришло от отчаявшейся девушки, оказавшейся в таком же положении, как и героиня Юргенс: "Как же тебе повезло, рядом с тобой оказался этот человек, который вытащил тебя, а меня, например никто… И сама я не смогу вырваться из этого плена".

    Джоди Фостер: Айрис, "Таксист", 1976 г.

    В 13 лет Джоди сыграла роль малолетней проститутки в картине Мартина Скорсезе "Таксист". Правда во всех интимных сценах Джоди заменила ее старшая сестра, а поскольку законы в Америке исполняются беспрекословно, то юный талант еще и не пустили на премьеру дебютного фильма по причине возрастных ограничений.

  • 6

    Беда в том, что юная звезда не только покорила сердца жюри премии "Оскар", но и обзавелась далеко не шуточными проблемами. После выхода фильма на экран Фостер стал преследовать настоящий маньяк, некий Джон Хинкли. Влюбленный фанатик забрасывал актрису посланиями самого откровенного содержания, звонил, а потом и вовсе совершил покушение на действующего американского президента – вероятно, во имя любви.

    Лариса Удовиченко: Манька-облигация, "Место встречи изменить нельзя", 1979 г.

    У Ларисы Удовиченко роль неподражаемой Маньки хоть и не первая, зато одна из самых ярких. Бланш под глазом и полное удовлетворение от собственной пропащей жизни. Откровенных сцен здесь не будет, да и не в этом дело – актриса появляется в кадре всего несколько раз, отведенное ей экранное время ничтожно мало, но как она его использует!

    В лучшей детективной истории нашего детства "Место встречи изменить нельзя" Манька-Облигация занимает лидирующие позиции, конечно после Глеба Егоровича в исполнении Высоцкого и красавца Шарапова (Владимир Конкин). По словам самой актрисы с ее утверждением на роль связана забавная история – ведь изначально Говорухин предлагал Удовиченко роль Вари Синичкиной, полноценную "партию", но юная артистка неожиданно отказалась даже участвовать в пробах, ссылаясь на непреодолимое желание сыграть Маньку, правда Говорухин тоже был непоколебим. Коллеги разошлись, так и не придя к общему знаменателю, а через некоторое время актриса получила телеграмму "Утверждена на роль Маньки-облигации без проб!"

  • 7

    Джейн Фонда: Бри, "Клют", 1971 г.

    Джейн Фонде в своей карьере пришлось исполнить роль девушки легкого поведения целых два раза, и оба раза была удостоена за свою работу самых престижных премий. В 1962-м году, в самом начале своего творческого пути актриса снялась в фильме "Прогулка по беспутному кварталу", что помогло ей получить звание Самого Обещающего Новичка от Золотого Глобуса.

    А спустя десять лет Джейн снова вернулась к образу куртизанки. В детективе Алана Пакулы она сыграла Бри Дэниелс, проститутку, оказавшуюся в самом центре жутковатых событий. За эту работу Фонда получила свой первый "Оскар".

Замуж за принца: обычные девушки, которым повезло

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Фильмы, Джулия Робертс, Знаменитости, Елена Яковлева, Атрисы, Роли падших женщин.
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