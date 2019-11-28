Замуж за принца: обычные девушки, которым повезло

1 Уоллис Симпсон и Эдуард VIII На момент их встречи в 1931 году, Уоллис всё ещё была замужем за своим вторым мужем. Однако это не помешало принцу Уэльскому привязаться к очаровательной девушке. Милая, утончённая, ухоженная и всегда красиво одетая, Уоллис имела естественное для американки отсутствие подобострастия к монархии, а потому она точно не была похожа на кого-то, кого принц ранее мог повстречать в своей жизни. После смерти своего отца, Эдуард VIII взошёл на престол, однако правил он совсем недолго – всего десять месяцев. Он оставил пост короля в 1936 году, чтобы построить жизнь вместе со своей супругой в качестве графа Виндзорского. Поскольку в то время порядки были менее консервативными, чем за десятки лет до этого случая, общество положительно восприняло подобную новость и хорошо отнеслось к американке, укравшей сердце их короля. Уоллис также называли самой стильной и интригующей женщиной своей эпохи, а романтика в их отношениях просматривалась на постоянной основе. Эдуард всегда оставался верен Симпсон, о чём свидетельствовали их друзья и близкие. На различных предметах и королевских принадлежностях в его доме была также выгравирована надпись: «Мой друг, я лучше буду жить с тобой один, чем буду владеть короной, скипетром и троном».

2 Грейс Келли и принц Ренье Эта женщина очаровала всех ещё в Голливуде, однако она стала сиять ещё ярче, когда стала членом королевской семьи. Многие утверждают, что скромная внешность и манеры Грейс буквально делали роль принцессы максимально подходящей для неё. Режиссер Альфред Хичкок отметил, что он счастлив, что Грейс смогла отыскать такую роль, которая ей идеально подходит. Что касается монегасков (подданных княжества Монако), то для них она была не просто любимой супругой их короля, а ещё и женщиной, что смогла приковать внимание общественности к этому маленькому государстве на карте. Они впервые встретились в 1955 году на Каннском фестивале, после чего активно вели любовную переписку через океан, а затем Грейс приняла приглашение Ренье приехать на Рождество. Фильм, в котором она тогда снималась, также значительно ускорили, чтобы успеть втиснуть в график Грейс ещё одно немаловажное событие – свадьбу влюблённой пары в Монте-Карло. Около двадцати тысяч людей приветствовало Грейс, стоило ей только сойти на берег Монако вместе со своим багажом. Впоследствии её очарование и привлекло в Монако всех богатых и первых лиц мира, превратив его в своеобразный, гламурный, современный курорт. Если бы жизнь актрисы не оборвалась трагически в 1982 году в автомобильной аварии, вероятно, сейчас Грейс была бы рада увидеть, как её дети и по сей день развивают Монако и позволяют этому государству процветать. Джеймс Стюарт, говоривший похоронную речь, отметил: «Она вносила в мою жизнь ровно так же, как и в вашу, своеобразный, мягкий и тёплый свет каждый раз, как я её видел, и каждый раз она была подобна настоящему празднику».

3 Рита Хейворт и Али Хан До Грейс Келли, другая, не менее знаменитая женщина, уже умудрилась стать настоящей принцессой. В 1948 году Рита Хейворт была одной из наиболее знаменитых женщин в кинематографе, а также её называли «богиней Любви» из-за её невероятной красоты. После своего неудачного брака с Орсоном Уэллсом, Рита приехала в Канны, страдая от изнеможения и депрессии. Однако это ничуть не помешало сказочно богатому принцу Али Хану ухаживать за ней, дарить ей золотые украшения, красные розы и даже маленького пуделя. Али являлся сыном Ага Хана – духовного лидера исмаилитских мусульман. Сам он родился в Италии и вырос, скитаясь между Индией и Францией. Отец благословил развод Али с его первой женой, благодаря чему в 1949 году он женится на Рите. Но их брак длился совсем недолго – около четырёх лет. Но за это время Рита обзавелась своей самой главной радостью – дочерью Ясмин Ага Хан, которая, когда выросла, стала филантропом и собирает деньги для благотворительных центров по борьбе с Альцгеймером.

4 Хоуп Кук и Палден Тондуп Намгьял Сикким представлял собой крошечное и невероятно красивое королевство в Гималаях, которое граничило с Индией, Непалом, Китаем и Бутаном. В 1959 году наследный принц Сиккима, Палден Тондуп Намгьял, встретил студентку американского колледжа Виндермер в Дарджилинге. Их не остановила даже разница в возрасте, ведь Хоуп была на 16 лет моложе принца. Они поженились спустя четыре года и их буддийскую свадебную церемонию можно было назвать самой романтической и мистической, закрепляющей отношения американки с правителем крошечного, но таинственного региона. Палден был коронован и стал королём (чогьялом) в 1965 году, что сделало Хоуп королевой, её Высочеством Надеждой Ла, Гьялмо Сиккимской. К несчастью, брак пары не продлился долго. Спустя десять лет принца свергли с трона, а его королевство стало частью современной Индии. К этому времени брак уже распался, а Хоуп вернулась в Америку со своими детьми, где позже стала уважаемым историком, писателем и преподавателем.