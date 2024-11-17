Зірка "Інтердівчинки" не соромиться виправдовувати війну проти України, в якій народилася та виросла

Відома актриса театру та кіно Олена Яковлєва, яка зіграла пропащу жінку Таню Зайцеву у фільмі "Інтердівчинка", родом з України. Зірка виявилася путіністкою і зрадила свою рідну країну.

Під час так званої у Росії "СВО" помер батько Яковлєвої, до речі, колишній військовий. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну в Україні актриса, яка продовжує розважати росіян за криваві рублі.

Що відомо про Олену Яковлєву

Народилася 5 березня 1961 року у місті Звягель (раніше Новоград-Волинський), Житомирська область. Через військову професію батька родина багато переїжджала, остаточно оселившись у Харкові. Тут Олена закінчила школу, після чого працювала бібліотекарем у ХДУ, картографом, а потім — комплектувальником на Харківському заводі електроапаратури.

Зібравши гроші на поїздку до Москви, Яковлєва відправилася підкорювати російську столицю. З першої спроби вступила до "ГІТІС", після закінчення якого почала працювати в театрі "Современник". На рахунку актриси такі ролі у фільмах як "Двоє під одним парасолькою" (1983), "Час літати" (1987), "Інтердівчинка" (1989), "Ретро втрьох" (1998) та інших. Широкої популярності набула після серіалу "Каменська", де виконала головну роль детектива.

Кадр із фільму "Інтердівчинка" (1989)

Олена Яковлєва виправдала війну в Україні

Ще у 2013 році актриса висловлювала свою любов до Росії. "Думаю, що ніде, окрім Росії, жити не зможу, якщо мене запитають, куди ти, Олено, хочеш з’їздити, в Австралію чи на Камчатку, то виберу Камчатку", — видавала Яковлєва.

У 2016 та 2018 роках артистка відвідала анексований РФ Крим. Через це вона потрапила до бази даних сайту "Миротворець". У 2017 році Держприкордонслужба України не пропустила Яковлєву в Україну та заборонила в’їзд на три роки.

2022 року в Харкові помер батько Олени Яковлєвої — Олексій Миколайович, причини смерті невідомі. Після цього артистка звинуватила українців, що не може приїхати поховати родича. Хоча саме її вина у свідомому порушенні законів України. "Дайте мені можливість поховати мого батька! Відкрийте коридори!" — писала Яковлєва в соцмережах.

У січні 2023 року актриса була додана до списку санкцій України як особа, яка "публічно закликає до агресивної війни, виправдовує і визнає законною збройну агресію РФ проти України". Цього ж місяця Яковлєва заявила, що вона є "справжнім патріотом" і у неї немає "навіть краплі сумніву в тому, що Росія має рацію", коли вбиває мирних громадян України.

Олена Яковлєва зрадила Україну і почала підтримувати вбивства мирних людей

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