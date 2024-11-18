Потеря сына, работа в такси и молчание о войне: где сейчас солист донбасской группы "Нэнси" (фото, видео)

Родился певец Анатолий Бондаренко в Константиновке

Популярная в 1980-х годах группа "Нэнси" зародился в Украине. В 2018 году умер сын фронтмена Анатолия Бондаренко, который также состоял в музыкальном коллективе.

Создатель "Нэнси" Анатолий Бондаренко, который в группе числится главным солистом, родился в Константиновке Донецкой области, и сегодня продолжает давать концерты как в Украине, так и за границей. Однако 58-летний артист молчит о вторжении России и ранее дал лишь один комментарий о войне.

Что известно о "Нэнси"

Группа была создана в 1992 году в родной Константиновке Бондаренко, которая сейчас страдает от обстрелов российской армии. Перед этим исполнитель, в 1983 году, создал группу под названием "Хобби", но она закрылась в период распада СССР.

К "Нэнси", названная в честь первой любви музыканта, присоединился россиянин Андрей Костенко, проживший в Константиновке до того три года. Позже в коллектив вошел Аркадий Царев, но вскоре он покинул группу. Его заменил родной сын Анатолия — Сергей Бондаренко.

Коллектив "Нэнси"

Группа "Нэнси" записала свой первый студийный альбом в Донецке в 1992 году, назвав его "Дым сигарет с ментолом". Заглавная песня из альбома впоследствии вошла в состав множества музыкальных сборников.

Сергей пробыл в коллективе 11 лет, но в октябре 2018 года ушел из жизни в возрасте 31 года. Музыкант умер мужчина на операционном столе и был похоронен в Киеве. Причиной смерти стала внезапно развившаяся болезнь.

Анатолий с сыном Сергеем Бондаренко

"Последний путь, последняя дорога… Серёжа уезжает в небо навсегда… Сегодня мы простились с ним… И в небе новая, зажглась звезда", — писал в день похорон Бондаренко-старший.

Работает таксистом в Киеве

В апреле 2024 года пользовательница соцсети Х Екатерина Жемчужникова заявила, что она ездила в такси в столице, водителем которого был вокалист "Нэнси" Анатолий Бондаренко. По ее словам, он по-прежнему общается на русском языке.

"Меня только что на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, он несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигела", – написала девушка в соцсети.

Что говорит о войне Анатолий Бондаренко

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Анатолий Бондаренко решил больше не выступать в РФ. Однако по сей день певец избегает высказываний о войне и обстрелах родной Константиновки. Лишь однажды музыкант заявил, что против насилия и войн и отметил, что ответственность за их начало лежит на людях. Российского диктатора Путина он не упомянул.

26 сентября на своей странице в Инстаграме Бондаренко написал пост со словами: "Люди, разрушаем экосистему Земли войнами и промышленностью! Люди страдают! Бежать некуда, за нами и над нами космос! Мы должны принять решение: Спасаем планету и развиваем космос для жизни! Убивать и то и другое это путь в никуда… Всем удачи. Быть добру!".

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