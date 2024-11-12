Родилась в Украине, но похоронена в Москве. Как выглядит могила харьковчанки Людмилы Гурченко

15 лет назад не стало легендарной актрисы

В этот понедельник, 30 марта, отмечается годовщина со дня смерти звезды "Карнавальной ночи", актрисы театра и кино Людмилы Марковны Гурченко. Ее не стало на 76 году жизни.

Людмила Гурченко родилась в 1935 году, имеет украинское происхождение, но практически всю сознательную жизнь прожила в России. Однако любовь к своей родине у артистки никуда не делась.

За год до смерти Гурченко рассказала в интервью unian, что ее "единственная и настоящая родина – Украина". Украинская дизайнер Ольга Навроцкая в разговоре с журналисткой Алиной Доротюк призналась, что во время сотрудничества с Людмилой Марковной та отговаривала стилиста переезжать в РФ.

"Она объясняла тогда: "Ни в коем случае не переезжай. Никогда не делай этого. Ты понимаешь, в Киеве у тебя своя атмосфера, друзья. Киев – это вдохновляющий, поддерживающий город. Москва тебя затопчет", – говорила Гурченко.

Где похоронена и как сейчас выглядит могила Людмилы Гурченко

Умерла актриса из-за сердечной недостаточности 30 марта 2011 года в Москве, а похороны состоялись 2 апреля. В соответствии с завещанием Гурченко, церковного отпевания не было, а гражданская панихида не проводилась из-за нехватки времени. После прощания с поклонниками Людмилу Гурченко, в окружении близких родственников, похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым.

На могиле актрисы возвышается памятник, выполненный из белого мрамора и редкого черного гранита, который добывается исключительно в Зимбабве. На создание монумента потребовалось более года.

На обратной стороне памятника высечены слова покойной: "Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев".

