Журналисты нашли тайный дворец 80-летнего телеведущего

Известный телеведущий Леонид Якубович стал настоящим лицом российского телевидения благодаря многолетней работе в шоу-викторине "Поле чудес", которое он ведет с 1991 года (и которое долгое время показывали на украинских телеканалах "Интер" и "1+1"). Последние годы имидж Якубовича сильно изменился: он стал публично поддерживать войну России против Украины.

"Телеграф" рассказывает, как узнаваемый символ телевизионной эпохи превратился в пропагандиста, а за заработанные кровавые рубли приобрел роскошный особняк, который он скрывает от общественности не один год.

Якубович присоединился к "Полю чудес" в 1991 году, заменив Владислава Листьева (был убит в марте 1991 года в подъезде собственного дома), и не только вел программу, но и стал ее руководителем. После успеха шоу он занимался другими телепроектами, был генеральным директором телеканала "Московия" и занимал руководящие должности в компании "ВИD". До телевизионной карьеры Якубович работал сценаристом, в том числе писал сюжеты для детского журнала "Ералаш".

С 2004 года телеведущий активно поддерживает пропутинскую партию "Единая Россия" и он неоднократно был доверенным лицом российского диктатора во время президентских выборов.

Путин награждает Якубовича

После начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году Якубович публично поддержал действия России, что привело к включению его в санкционные списки СНБО Украины в 2023 году. Ранее он заявил, что в Украине признан "фашизм".

Если рядом находится государство… признавшее фашизм лояльным фактором своей биографии, то с ним надо как-то бороться… Договариваться о чём-то можно с людьми, соображающими, что победителей не будет. Но, судя по всему, вся эта орава с той стороны в любую секунду могла развернуть и "бахнуть" по нашей территории… Леонид Якубович

В новом выпуске российской программы "Можем объяснить" журналисты-расследователи рассказали, что семейное когда-то "Поле чудес" Якубович переделал в "игрища бойцов "СВО".

Главное "народное шоу" страны превратилось из безобидной викторины в витрину войны: люди в погонах и беретах, подарки участникам СВО и песни о прелестях жизни без интернета. Как через развлекательные форматы зрителю незаметно транслируют Z-нарративы говорится в сюжете

Якубович "обслуживает" российскую армию

Победобесие на "Поле чудес"

80-летний пропагандист значительно обогатился на программе: его особняк недалеко от элитной зоны в Подмосковье оценивается в 1 млрд рублей. Журналисты выяснили, что бессменный ведущий шоу "накапливает состояние на Первом канале, превращая викторину в источник личного богатства".

Тайный особняк Якубовича

Сегодня Якубович выступает перед российскими военными и призывает убивать украинцев, которые когда-то смеялись с его эфирных шуток. За поддержку Кремля он получил многочисленные награды, включая один из высших орденов — Александра Невского.

Деду 80 лет

