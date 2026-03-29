Перетворив "Поле чудес" на шоу пропагандистів. Як Якубович розбагатів на війні з Україною

Журналісти знайшли таємний палац 80-річного телеведучого

Відомий телеведучий Леонід Якубович став справжнім обличчям російського телебачення завдяки багаторічній роботі у шоувікторині "Поле чудес", яке він веде з 1991 року (і яке тривалий час показували на українських телеканалах "Інтер" та "1+1"). Останні роки імідж Якубовича дуже змінився: він став публічно підтримувати війну Росії проти України.

"Телеграф" розповідає, як відомий символ телевізійної епохи перетворився на пропагандиста, а за зароблені криваві рублі придбав розкішний особняк, який він приховує від громадськості не один рік.

Якубович приєднався до "Поля чудес" у 1991 році, замінивши Владислава Листьєва (був убитий у березні 1991 року в під’їзді власного будинку), і не лише вів програму, а й став її керівником. Після успіху шоу він займався іншими телепроєктами, був генеральним директором телеканалу "Московія" та обіймав керівні посади у компанії "ВИD". До телевізійної кар’єри Якубович працював сценаристом, зокрема писав сюжети для дитячого журналу "Єралаш".

З 2004 року телеведучий активно підтримує пропутінську партію "Єдина Росія", і він неодноразово був довіреною особою російського диктатора під час президентських виборів.

Путін нагороджує Якубовича

Після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році Якубович публічно підтримав дії Росії, що призвело до включення його до списків санкцій РНБО України у 2023 році. Раніше він заявив, що в Україні визнано "фашизм".

Якщо поруч знаходиться держава, яка визнала фашизм лояльним чинником своєї біографії, то з нею треба якось боротися... Домовлятися про щось можна з людьми, які розуміють, що переможців не буде. Але, зважаючи на все, вся ця орава з того боку будь-якої секунди могла розгорнути і "бахнути" по нашій території... Леонід Якубович

У новому випуску російської програми "Можем объяснить"( укр. "Можемо пояснити") журналісти-розслідувачі розповіли, що колись сімейне "Поле чудес" Якубович переробив в "ігрища бійців "СВО".

Головне "народне шоу" країни перетворилося з невинної вікторини у вітрину війни: люди у погонах та беретах, подарунки учасникам СВО та пісні про принади життя без інтернету. Як через розважальні формати глядачеві непомітно транслюють Z-наративи йдеться у сюжеті

Якубович "обслуговує" російську армію

Побєдобєсіє на "Полі чудес"

80-річний пропагандист значно збагатився на програмі: його особняк неподалік елітної зони в Підмосков’ї оцінюється в 1 млрд рублів. Журналісти з’ясували, що беззмінний ведучий шоу "накопичує статки на Першому каналі, перетворюючи вікторину на джерело особистого багатства".

Таємний особняк Якубовича

Сьогодні Якубович виступає перед російськими військовими та закликає вбивати українців, які колись сміялися з його ефірних жартів. За підтримку Кремля він отримав численні нагороди, включаючи один із найвищих орденів — Олександра Невського.

Дідові 80 років

