Хотів стати президентом замість Путіна: від чого помер актор Станіслав Говорухін і як виглядає його могила

Артист, який помер у 2018 році, був українофобом

Радянський та російський актор і режисер Станіслав Говорухін прогинався перед диктатором Путіним. Артист помер у 2018 році у віці 82 років після тривалої хвороби.

Говорухін був кримнашистом та відвертим українофобом. "Телеграф" розповідає, що про нього відомо, де похований і як зараз виглядає могила путініста.

Станіслав Говорухін — що про нього відомо

Народився 29 березня 1936 року у місті Березники, Пермський край. 1967 року закінчив ВДІК. Починав Говорухін як режисер Одеської кіностудії художніх фільмів, згодом працював на "Мосфільмі". Говорухін став відомий завдяки фільмам "Місце зустрічі змінити не можна" (1979), "Десять негренят" (1987), "Ворошилівський стрілець" (1999), "Благословіть жінку" (2003) та іншим.

Станіслав Говорухін у молодості

Станіслав Говорухін та Володимир Висоцький

З 1990-х років Говорухін був одним із лідерів Демократичної партії Росії (ДПР), а потім підтримував комуніста Геннадія Зюганова. У 1999 році був обраний депутатом Держдуми від блоку "Отечество — Вся Россия".

Путін був поганим, а потім став "хорошим"

2000 року Говорухін балотувався у президенти Росії після Єльцина, разом із Путіним та Зюгановим. Після перемоги нинішнього диктатора режисер відгукнувся про нього дуже невтішно: "Путін зобов’язаний своєю перемогою рабській психології народу: покажи йому нового царя, він за нього і голосує".

2005 року артист уже вступав до пропутінської партії "Єдина Росія". 2011 року першим запропонував висунути Путіна в президенти, а потім очолив його передвиборчий штаб. Заявив тоді, що не бачить іншого лідера для країни.

Що говорив Говорухін про Україну

У березні 2014 року підтримав анексію Криму. "Двадцять років я жив і працював в Одесі, на Одеській кіностудії, і добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово відчував", — заявляв лизоблюд Путіна.

В Одесі є меморіальна дошка Говорухіну, який "постраждав" від українських націоналістів

Від чого помер Говорухін і як виглядає могила

Помер 14 червня 2018 року на 83-му році життя у санаторії Барвиха після тривалої хвороби. За інформацією деяких джерел, причиною його смерті став рак. Похований українофоб на Новодівочому цвинтарі у Москві.

Як виглядає могила Станіслава Говорухіна

Раніше ми писали про могилу путініста Валентина Гафта. На ній встановлена незрозуміла брила з написом.