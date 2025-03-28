Народився 100 років тому: що відомо про життя легендарного оперного співака Гнатюка і як виглядає його могила у Києві

Його баритоном звучали хіти "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори"

Рівно 100 років тому народився легендарний український оперний співак Дмитро Гнатюк. Він був одним із перших та найвідоміших виконавців хітів XX століття — композицій "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", гімну столиці "Києве мій".

Гнатюк з’явився на світ 25 березня 1925 року у селі Старосілля (нині Мамаївці) Чернівецької області. Співати почав у місцевій церкві, але це довелося перервати через службу в армії у Другу світову війну. Там він отримав контузію та проходив лікування у шпиталі на Уралі. Як сам казав Гнатюк, тоді у нього по-справжньому "відкрився голос".

1945 року Гнатюк повернувся до України та вступив до Чернівецького українського музично-драматичного театру. Пізніше він став студентом Київського музичного училища, а 1951 року закінчив вокальний факультет Київської консерваторії імені П. І. Чайковського. Протягом багатьох десятиліть Гнатюк був провідним солістом Київського театру опери та балету імені Т. Шевченка, де виконував низку культових партій, серед яких Остап у "Тарасі Бульбі" Лисенка, Мазепа в опері Чайковського, Фігаро у "Севільському цирульнику".

Крім роботи в опері виконавець активно виступав із концертними програмами в Україні та за кордоном: відомі українські пісні у його виконанні звучали у Франції, Англії, Канаді, США, Японії, Китаї, Австралії та навіть у деяких країнах в Африці.

Дмитро Гнатюк у молодості. Фото: slukh.media

Гнатюк виконав понад 200 творів світової та національної класики, а також естрадні та народні пісні, романси. Він також займався режисурою – поставив понад 20 оперних постановок. До 1990 року викладав у Київській консерваторії на кафедрі оперної підготовки.

Виконавець неодноразово згадував у різних інтерв’ю про трагедію Голодомору 1932–1933 років та займався збиранням коштів для допомоги українцям. Він брав участь у Помаранчевій революції, а 2014 року підтримав Революцію Гідності. Ще у 2013 році Гнатюк став одним із митців, які поставили підпис за імпічмент Януковичу.

Фото: YouTube

Співак був одружений з мовознавицею, історикинею української мови Галиною Макарівною Гнатюк. Подружжя має сина Андрія, який став викладачем французької мови. Дмитро Гнатюк пішов із життя у віці 91 року – 29 квітня 2016 року. Буквально за кілька місяців, 20 червня, померла його 88-річна дружина Галина.

Дружина Дмитра Гнатюка на похороні чоловіка

Як виглядає могила Дмитра Гнатюка

Видатного оперного співака було поховано 4 травня 2016 року у Києві на Байковому цвинтарі. Гнатюк спочиває зі своєю дружиною: на могилі встановлено бюст як Дмитра, так і Галини.

Нагадаємо, що 24 березня могло б виповниться 70 років композитору Ігорю Білозіру. Музиканта вбили 25 років тому.