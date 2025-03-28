Укр

Родился 100 лет назад: что известно о жизни легендарного оперного певца Гнатюка и как выглядит его могила в Киеве

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Голосом Дмитрия Гнатюка песни на украинском звучали по всему миру
Голосом Дмитрия Гнатюка песни на украинском звучали по всему миру. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его баритоном звучали хиты "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори"

Ровно 100 лет назад родился легендарный украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк. Он был одним из первых и самых известных исполнителей хитов XX века — композиций "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", гимну столицы "Києве мій".

Гнатюк появился на свет 25 марта 1925 года в селе Староселье (ныне Мамаевцы) Черновицкой области. Петь начал в местной церкви, но это пришлось прервать из-за службы в армии во Вторую мировую войну. Там он получил контузию и проходил лечение в госпитале на Урале. Как сам говорил Гнатюк, тогда у него по-настоящему "открылся голос".

В 1945 году Гнатюк вернулся в Украину и поступил в Черновицкий украинский музыкально-драматический театр. Позже он стал студентом Киевского музыкального училища, а в 1951 году окончил вокальный факультет Киевской консерватории имени П. И. Чайковского. На протяжении многих десятилетий Гнатюк был ведущим солистом Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко, где исполнял ряд культовых партий, среди которых Остап в "Тарасе Бульбе" Лысенко, Мазепа в опере Чайковского, Фигаро в "Севильском цирюльнике".

Помимо работы в опере исполнитель активно выступал с концертными программами в Украине и за рубежом: известные украинские песни в его исполнении звучали во Франции, Англии, Канаде, США, Японии, Китае, Австралии и даже в некоторых странах в Африке.

дмитрий гнатюк в молодости
Дмитрий Гнатюк в молодости. Фото: slukh.media

Гнатюк исполнил свыше 200 произведений мировой и национальной классики, а также эстрадные и народные песни, романсы. Он также занимался режиссурой — поставил более 20 оперных постановок. До 1990 года преподавал в Киевской консерватории на кафедре оперной подготовки.

Исполнитель неоднократно упоминал в различных интервью о трагедии Голодомора 1932–1933 годов и занимался сбором средств для помощи украинцам. Он участвовал в Оранжевой революции, а в 2014 году поддержал Революцию Достоинства. Еще в 2013 году Гнатюк стал одним из деятелей искусства, которые поставили подпись за импичмент Януковичу.

дмитрий гнатюк
Фото: YouTube

Певец был женат на языковеде, историке украинского языка Галине Макаровне Гнатюк. У супругов есть сын Андрей, ставший преподавателем французского языка. Дмитрий Гнатюк ушел из жизни в возрасте 91 года — 29 апреля 2016 года. Буквально через пару месяцев, 20 июня, умерла его 88-летняя жена Галина.

дмитрий гнатюк похороны галина гнатюк
Жена Дмитрия Гнатюка на похоронах мужа

Как выглядит могила Дмитрия Гнатюка

Выдающийся оперный певец был похоронен 4 мая 2016 года в Киеве на Байковом кладбище. Гнатюк покоится со своей супругой: на могиле установлен бюст как Дмитрия, так и Галины.

дмитрий гнатюк могила
дмитрий гнатюк памятник на могиле
дмитрий гнатюк могила памятник

Напомним, что 24 марта могло бы исполнится 70 лет композитору Игорю Билозиру. Музыканта убили 25 лет назад.

Теги:
#День рождения #Могила #Дмитрий Гнатюк