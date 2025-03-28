Родился 100 лет назад: что известно о жизни легендарного оперного певца Гнатюка и как выглядит его могила в Киеве

Его баритоном звучали хиты "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори"

Ровно 100 лет назад родился легендарный украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк. Он был одним из первых и самых известных исполнителей хитов XX века — композиций "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", гимну столицы "Києве мій".

Гнатюк появился на свет 25 марта 1925 года в селе Староселье (ныне Мамаевцы) Черновицкой области. Петь начал в местной церкви, но это пришлось прервать из-за службы в армии во Вторую мировую войну. Там он получил контузию и проходил лечение в госпитале на Урале. Как сам говорил Гнатюк, тогда у него по-настоящему "открылся голос".

В 1945 году Гнатюк вернулся в Украину и поступил в Черновицкий украинский музыкально-драматический театр. Позже он стал студентом Киевского музыкального училища, а в 1951 году окончил вокальный факультет Киевской консерватории имени П. И. Чайковского. На протяжении многих десятилетий Гнатюк был ведущим солистом Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко, где исполнял ряд культовых партий, среди которых Остап в "Тарасе Бульбе" Лысенко, Мазепа в опере Чайковского, Фигаро в "Севильском цирюльнике".

Помимо работы в опере исполнитель активно выступал с концертными программами в Украине и за рубежом: известные украинские песни в его исполнении звучали во Франции, Англии, Канаде, США, Японии, Китае, Австралии и даже в некоторых странах в Африке.

Дмитрий Гнатюк в молодости. Фото: slukh.media

Гнатюк исполнил свыше 200 произведений мировой и национальной классики, а также эстрадные и народные песни, романсы. Он также занимался режиссурой — поставил более 20 оперных постановок. До 1990 года преподавал в Киевской консерватории на кафедре оперной подготовки.

Исполнитель неоднократно упоминал в различных интервью о трагедии Голодомора 1932–1933 годов и занимался сбором средств для помощи украинцам. Он участвовал в Оранжевой революции, а в 2014 году поддержал Революцию Достоинства. Еще в 2013 году Гнатюк стал одним из деятелей искусства, которые поставили подпись за импичмент Януковичу.

Фото: YouTube

Певец был женат на языковеде, историке украинского языка Галине Макаровне Гнатюк. У супругов есть сын Андрей, ставший преподавателем французского языка. Дмитрий Гнатюк ушел из жизни в возрасте 91 года — 29 апреля 2016 года. Буквально через пару месяцев, 20 июня, умерла его 88-летняя жена Галина.

Жена Дмитрия Гнатюка на похоронах мужа

Как выглядит могила Дмитрия Гнатюка

Выдающийся оперный певец был похоронен 4 мая 2016 года в Киеве на Байковом кладбище. Гнатюк покоится со своей супругой: на могиле установлен бюст как Дмитрия, так и Галины.

Напомним, что 24 марта могло бы исполнится 70 лет композитору Игорю Билозиру. Музыканта убили 25 лет назад.