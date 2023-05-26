Подслушал на улице. История создания гимна Киева

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Самые известные строчки из песни Як тебе не любити, Києве мій" поэт Дмитрий Луценко услышал на улице. Автор не мог придумать рифму к словам "де колишуться віти закоханих мрій", пока внезапно не услышал фразу от ухаживающего за девушкой парня, вспоминала жена поэта, Тамара.

На улице внезапно они услышали фразу от ухаживающего за девушкой парня: "Что ты такое говоришь! Ну как тебя не любить?". Сразу Луценко и использовал ее, завершив куплет. Музыку к песне написал композитор Игорь Шамо, а первыми его исполнителями были Константин Огнев и Юрий Гуляев. Песню включали в свой репертуар известные певцы, в частности Николай Кондратюк и Дмитрий Гнатюк.

Кстати, фрагмент мелодии песни звучит на курантах на Майдане Незалежности. С ноября 2014 года песня стала официальным гимном Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.