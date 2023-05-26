Підслухав на вулиці. Історія створення гімну Києва

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Найвідоміші рядки з пісні "Як тебе не любити, Києве мій" поет Дмитро Луценко почув на вулиці. Автор не міг придумати риму до слів "де колишуться віти закоханих мрій", поки раптово не почув фразу від хлопця, що залицявся до дівчини, згадувала дружина поета, Тамара.

На вулиці раптово вони почули фразу від хлопця, що залицявся до дівчини: "Що ти таке кажеш! Ну як тебе не любити?". Одразу Луценко і використав її, завершивши куплет. Музику до пісні написав композитор Ігор Шамо, а першими його виконавцями були Костянтин Огнєвий та Юрій Гуляєв. Пісню включали до свого репертуару відомі співаки, зокрема Микола Кондратюк і Дмитро Гнатюк.

До речі, фрагмент мелодії пісні звучить на курантах на Майдані Незалежності. З листопада 2014 року пісня стала офіційним гімном Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.