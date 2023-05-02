Перший гідроплан винайшов киянин

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Випускник Політехнічного інституту Дмитро Григорович запам’ятався найкращими у світі летючими човнами-літаками: від морських розвідників МР і РОМ до крилатих морських міноносців ММ. Створені ним аегідропланироплани сотнями виробляли у воюючій на фронтах Першої світової війни російській імперії й навіть у США і Великої Британії.

Григорович створив серію гідропланів — від морських розвідників МР і РОМ до крилатих морських міноносців ММ і перших торпедоносців МТ. Особливий успіх судився М-24, який став базовим для радянської авіації, його застосовували на всіх морях із північними включно.

Перший гідроплан отримав назву М1 ("Морськийперший")

За це йому "подякували" засудженням у десять років у радянських таборах. Але і там талановитий авіаконструктор зміг сконструювати винищувач І-5, що спочатку називався "ВТ" ("внутренняя тюрьма").

Гдроплан М-5

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.