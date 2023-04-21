На Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Винахідник Юрій Кондратюк (справжнє ім'я Олександр Шаргей) з Полтави зумів науково обґрунтувати можливість космічних польотів і розробив траєкторію подорожі від Землі до Місяця.

Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення. Вона описана у книзі Кондратюка від 1929 року "Завоювання міжпланетних просторів", яку він видав власним коштом.

Згодом його ідею було використано у практичній космонавтиці, зокрема, під час першої в історії висадки американських астронавтів на Місяць у 1969 році, цю трасу зараз використовує NASA, а нещодавно нею літала китайська місія Chang'e 5.

Один з керівників американської космічної програми "Аполлон" Джон Хуболт якось писав:

"Коли я… із завмиранням серця стежив на мисі Кеннеді за стартом ракети, що несла корабель "Аполлон" у напрямку Місяця, я думав у цей час про українця Юрія Кондратюка, який 50 років тому розробив ту саму трасу, якою належало летіти нашим астронавтам. Боже мій!".

На зворотньому боці Місяця іменем Юрія Кондратюка назвали кратер. Його ім’я присвоїли астероїду 3084, а у 2014 році занесли до Галереї міжнародної космічної слави у місті Аламогордо (штат Нью-Мексико, США).

Світ би побачив більше винаходів геніального українця, якби не радянські репресії. Вчений, який народився 1897 року, був змушений приховувати своє справжнє прізвище Шаргей (мати за походження була шведською баронесою), відмовлявся від амбітних проєктів через загрозу розкриття біографії, часто змінював адреси та місця роботи, працював кочегаром, мастильником вагонів на залізниці, робітником цукрового заводу.

У 1930-му без металу та цвяхів побудував найбільший у світі елеватор (зерносховище), за що його посадили на три роки через донос про "шкідництво". Пізніше потрапив у конструкторське бюро ОГПУ і переміг у конкурсі на найкращий проєкт вітряної електростанції в Криму, яка за своєю потужністю (12 тисяч кіловат) не мала аналогів у світі. Проєкт не був реалізований тільки через те, що його куратор – нарком Серго Орджонікідзе – став жертвою сталінських репресій. Водночас ідея високої вітрової щогли була використана Миколою Нікітіним при будівництві Останкінської телевежі. За цей проєкт він отримав Ленінську премію.

Як повідомляв "Телеграф", У NASA хочуть змінити план колонізації Місяця в рамках місії Artemis ("Артеміда"), і тепер замість однієї постійної бази планують збудувати одразу кілька.