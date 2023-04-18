Найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль знаходиться під Чугуєвом. Що там зараз?

Антени УТР-2 дивом вціліли, але окупанти покрали обладнання і замінували територію

Найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль знаходиться під Харковом, біля Волохового Яру у Чугуївському районі. Мова про УТР-2 (український Т-подібний радіотелескоп 2-ї модифікації), який належить Радіоастрономічному інституту НАН України.

Його фізична площа, помножена на "коефіцієнт корисної дії" становить приблизно 140 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти із площею тридцяти футбольних полів. Якщо подивитись на радіотелескоп згори, можна побачити гігантську літеру "Т". Радіотелескоп має 3 антенні решітки, дві з яких орієнтовані вздовж напряму "Південь–Північ", а третя – вздовж напряму "Схід–Захід". Він призначений для спостережень у діапазоні 8 — 33 МГц.

З УТР-2 вчені зробили багато астрофізичних відкриттів: спостерігали за радіовипромінюванням Сонця, також тут була перша наземна реєстрація блискавок на Сатурні. УТР-2 бачила блискавки на Юпітері, Урані, ознаки грозової активності на Венері, Марсі та Нептуні. Науковці Радіоастрономічному інституту використовували УТР-2 для допомоги місії NASA Juno для вивчення Юпітера.

Окупанти зруйнували обсерваторію

Але замість космосу минулого року обсерваторії довелося спостерігати за "руським міром", бо Чугуївський район опинився під окупацією. Та й антени розташовані при ізюмській трасі. Це було видовище не для чутливих — в обсерваторії, звідки потужні комп'ютери та наукові прилади керували радіотелескопом УТР-2, окупанти влаштували казарму та склад боєприпасів, поруч вирили траншеї для техніки та обстрілювали звідти Харків.

Обсерваторія після росіян

Під час контрнаступу ЗСУ росіяни зрозуміли, що треба забиратися і перед втечею покрали комп’ютери, цінне наукове обладнання, усі прилади та транспорт, пошкодили оптичний телескоп і метеорну станцію. В обсерваторії по собі залишили знищені дах і перекриття головного корпусу, літери Z на стінах, банки із вкраденими закрутками.

Ось так виглядали радіотелескоп та оптичний телескоп області одразу після деокупації:

Вся територія, а це величезне поле з антенами, була замінована. Тут досі небезпечно перебувати. Але самі антени радіотелескопу декаметрових хвиль дивом уціліли. Він зможе працювати, але лише після розмінування (і купівлі обладнання).

Журналіст Стас Козлюк у своєму Twitter у квітні публікував фото того, у якому стані знаходиться станція зараз. Оскільки до розмінування величезної території ще не дійшли руки, то тут досі видно наслідки окупації:

Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі окупанти забрали з власного будинку відомого географа Володимира Воровку.