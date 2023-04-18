Самый большой в мире радиотелескоп декаметровых волн находится под Чугуевым. Что там сейчас?

Антенны УТР-2 чудом уцелели, но оккупанты украли оборудование и заминировали территорию

Самый большой в мире радиотелескоп декаметровых волн находится под Харьковом, возле Волохового Яра в Чугуевском районе. Речь об УТР-2 (украинском Т-образном радиотелескопе 2-й модификации), который принадлежит Радиоастрономическому институту НАН Украины.

Его физическая площадь, умноженная на "коэффициент полезного действия" составляет примерно 140 тысяч квадратных метров, что сравнимо с площадью тридцати футбольных полей. Если посмотреть радиотелескоп сверху, можно увидеть гигантскую букву "Т". Радиотелескоп имеет 3 антенные решетки, две из которых ориентированы вдоль направления "Юг-Север", а третья — вдоль направления "Восток-Запад". Он предназначен для наблюдений в диапазоне 8 – 33 МГц.

Из УТР-2 ученые совершили много астрофизических открытий: наблюдали за радиоизлучением Солнца, также здесь была первая наземная регистрация молний на Сатурне. УТР-2 видела молнии на Юпитере, Уране, признаки грозовой активности на Венере, Марсе и Нептуне. Ученые Радиоастрономического института использовали УТР-2 для миссии NASA Juno для изучения Юпитера.

оккупанты разрушили обсерваторию

Но вместо космоса в прошлом году обсерватории пришлось наблюдать за "русским мерой", потому что Чугуевский район оказался под оккупацией. Да и антенны расположены при Изюмской трассе. Это было зрелище не для чувствительных — в обсерватории, откуда мощные компьютеры и научные приборы управляли радиотелескопом УТР-2, оккупанты устроили казарму и склад боеприпасов, рядом вырыли траншеи для техники и обстреливали Харьков.

Обсерватория после россиян

Во время контрнаступления ВСУ россияне поняли, что нужно забираться и перед бегством украли компьютеры, ценное научное оборудование, все приборы и транспорт, повредили оптический телескоп и метеорную станцию. В обсерватории оставили уничтоженные крышу и перекрытие главного корпуса, буквы Z на стенах, банки с украденными закрутками.

Так выглядели радиотелескоп и оптический телескоп области сразу после деоккупации:

Вся территория, а это огромное поле с антеннами, была заминирована. Здесь до сих пор опасно находиться. Но сами антенны радиотелескопа декаметровых волн чудом уцелели. Он сможет работать, но только после разминирования (и покупки оборудования).

Журналист Стас Козлюк в своем Twitter в апреле публиковал фото того, в каком состоянии находится станция сейчас. Поскольку до разминирования огромной территории еще не дошли руки, то до сих пор видны последствия оккупации:

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