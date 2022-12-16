Телескоп Уэбба запечатлел "галактические бриллианты": как они выглядят (фото)

Удалось зафиксировать древние галактики, о которых ничего не было известно раньше

Мощнейший космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел уникальную перспективу Вселенной, включая невиданные ранее галактики, которые сверкают в космосе, словно алмазы. Некоторые из них находятся на расстоянии 13,5 миллиардов световых лет от нашей планеты Земля.

Об обнаружении "галактических бриллиантов" пишет CNN. Сообщается, что телескоп сделал одно из первых широкоугольных изображений Вселенной средней глубины, которое дает важную информацию ученым.

Благодаря новому снимку можно увидеть очень редкие древние галактики. Они сияют на самых разных расстояниях, а часть света на изображении прошла почти 13,5 миллиардов лет, чтобы достичь нас. Отметим, что многие из этих далеких галактик всегда ускользали от телескопа Хаббла, а также от наземных аппаратов.

Комбинированный снимок космоса, полученный телескопами James Webb и Hubble. Источник: NASA, ESA, CSA, A. Pagan (STScI) & R. Jansen (ASU)

На странице NASA в Instagram сообщается, новые данные помогут ученым понять, как формируются такие звезды, как наше Солнце, а также как излучение близлежащих массивных звезд может влиять на развитие планет.⁣

Добавим, телескоп Джеймса Уэбба (James Webb (JWST) специализируется на инфракрасном и ближнем инфракрасном свете, считается едва ли не самым мощным из когда-либо запущенных в космос. Ранее он сфотографировал экзопланету с орбиты.

Также "Телеграф" рассказывал, что марсоход Perseverance прислал на Землю редкую запись.