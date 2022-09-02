Внеземное фото: телескоп Джеймса Уэбба впервые сфотографировал экзопланету с орбиты

Делать снимки экзопланет такого качества с Земли невозможно из-за физических свойств атмосферы

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который в этом году уже успел прислать фото удаленного скопления галактик, снимок галактики "Колесо телеги", а также уникальный "портрет" Юпитера со спутниками, впервые в своей истории запечатлел изображение экзопланеты. Это газовый гигант, которому дали название HIP 65426 b.

Снимки появились в Twitter-аккаунте телескопа, а подробную статью о проделанной над ними работе опубликовал официальный сайт NASA. Результаты этого исследования еще должны пройти научное рецензирование, но уже поражают своей уникальностью.

Прежде всего потому, что это первое фото экзопланеты, сделанное не с Земли. Сфотографированное небесное тело, находящееся в созвездии Центавра, по разным оценкам, может быть в 6-12 раз массивнее Юпитера, оно относится к супер-Юпитерам, или же мега-планетам. По меркам других планет объект молод, ему примерно от 15 до 20 миллионов лет (для сравнения, на Земле 4,5 миллиарда лет).

Четыре снимка экзопланеты, сделанные в различных световых фильтрах

То, что HIP 65426 b является газовым гигантом, означает, что на нем нет твердой поверхности, а значит, и вряд ли возможна жизнь. Телескоп Уэбба снял планету в четырех разных световых фильтрах инфракрасного диапазона. Белой звездочкой на них отмечено расположение звезды, вокруг которой вращается экзопланета. А вот полосы по бокам от нее на изображениях NIRCam – это всего-навсего артефакты оптики телескопа, а не физические объекты.

Впервые зафиксировать существование этой экзопланеты удалось в 2017 году с помощью инструмента SPHERE на большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Тогда же с помощью специальных фильтров удалось получить изображение. Но только космический телескоп Уэбба смог уловить инфракрасное излучение планеты без помех, создаваемых для него земной атмосферой. Лучи, позволившие сформировать изображение, преодолели расстояние в 350 световых лет, прежде чем добраться до зеркал космического телескопа.

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Фильтры телескопа Джеймса Уэбба NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) и MIRI (средний инфракрасный диапазон) удивительно эффективно подавили свет звезды, возле которой вращается HIP 65426 b, и дали беспрецедентно качественное сегодня изображение. Ожидается, что телескоп имени Нэнси Грейс Роман, который NASA планирует запустить в конце этого десятилетия, сможет делать еще более качественные снимки.

Как сообщал "Телеграф", телескоп Джеймса Уэбба в июле столкнулся с метеороидом, из-за чего получил повреждение зеркала. Впрочем, это не помешало инструменту продолжить полноценную работу на орбите.