Позаземне фото: телескоп Джеймса Вебба вперше сфотографував екзопланету з орбіти

Робити знімки екзопланет такої якості з Землі неможливо через фізичні властивості атмосфери

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який цього року вже встиг прислати фото віддаленого скупчення галактик, знімок галактики "Колесо воза", а також унікальний "портрет" Юпітера з супутниками, вперше в своїй історії зафіксував зображення екзопланети. Це газовий гігант, якому дали назву HIP 65426 b.

Знімки з’явились у Twitter-акаунті телескопа, а детальну статтю про пророблену над ними роботу опублікував офіційний сайт NASA. Результати цього дослідження ще мають пройти наукове рецензування, але вже вражають своєю унікальністю.

Насамперед через те, що це перше фото екзопланети, зроблене не з Землі. Сфотографоване небесне тіло, що знаходиться у сузір’ї Центавра, за різними оцінками, може бути в 6-12 разів масивнішим за Юпітер, воно відноситься до супер-Юпітерів, або ж мега-планет. За мірками інших планет об'єкт молодий, йому приблизно від 15 до 20 мільйонів років (для порівняння, Землі 4,5 мільярди років).

Чотири знімка екзопланети, зроблені у різних світлових фільтрах

Те, що HIP 65426 b є газовим гігантом, означає, що на ньому немає твердої поверхні, а отже і навряд чи можливе життя. Телескоп Вебба зняв планету у чотирьох різних світлових фільтрах інфрачервоного діапазону. Білою зірочкою на них відмічене розташування зірки, довкола якої обертається екзопланета. А от смуги з боків від неї на зображеннях NIRCam – це всього лише артефакти оптики телескопа, а не фізичні об’єкти.

Вперше зафіксувати існування цієї екзопланети вдалось у 2017 році за допомогою інструменту SPHERE на великому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі. Тоді ж за допомогою спеціальних фільтрів вдалось отримати її зображення. Але лише космічний телескоп Вебба зміг уловити інфрачервоне випромінювання планети без перешкод, які створює для нього земна атмосфера. Промені, що дозволили сформувати зображення, подолали відстань у 350 світлових років перш ніж дістатись дзеркал космічного телескопа.

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Фільтри телескопа Джеймса Вебба NIRCam (ближній інфрачервоний діапазон) та MIRI (середній інфрачервоний діапазон) напрочуд ефективно придушили світло зірки, біля якої обертається HIP 65426 b, і дали безпрецедентно якісне на сьогодні зображення. Очікується, що телескоп імені Ненсі Грейс Роман, який NASA планує запустити в кінці цього десятиліття, зможе робити ще якісніші знімки.

Як повідомляв "Телеграф", телескоп Джеймса Вебба у липні зіткнувся з метеороїдом, через що отримав пошкодження дзеркала. Втім, це не завадило інструменту продовжити повноцінну роботу на орбіті.