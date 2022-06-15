Інопланетяни телефонують? Повідомлення Китаю про таємничі сигнали з космосу наробило шуму

У КНР спершу заявили про можливе виявлення сигналу інопланетної цивілізації, а потім видалили інформацію про це

Китайська державна газета Science and Technology Daily повідомила про те, що найбільший у світі радіотелескоп FAST або Sky Eye зафіксував сигнал інопланетної цивілізації.

Інформацію про це розповсюдив Bloomberg, однак після резонансу у ЗМІ китайська влада видалила повідомлення про відкриття нової цивілізації.

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У Science and Technology Daily спершу повідомили, що FAST зафіксував дивні вузькосмугові електромагнітні сигнали. Вони суттєво відрізнялися від тих, які науковці фіксували раніше, тому їх почали досліджувати. Пізніше Чжан Тонцзе — головний науковий співробітник групи з пошуку позаземних цивілізацій — повідомив про відкриття інопланетної цивілізації.

До слова, група з пошуку таких цивілізацій була створена Пекінським педагогічним університетом, Національною астрономічною обсерваторією Китайської академії наук та Каліфорнійським університетом у Берклі.

Попри це звіт було видалено з сайту Science and Technology Daily — видання є офіційною газетою міністерства науки та технологій Китаю. Не зупинив науковців навіть той факт, що повідомлення про інопланетну цивілізацію підхопили інші державні ЗМІ КНР. Видалення здавалося перевіреної інформації здивувало навіть Bloomberg, яке поставило владі КНР пряме питання — що це взагалі було? У Китаї поки нічого не відповіли.

Довідка: Sky Eye – найбільший у світі радіотелескоп, який має діаметр 500 метрів. Офіційно він почав пошук позаземного життя у вересні 2020 року. Група Чжана Тонцзе з його допомогою фіксувала підозрілі сигнали двічі — вперше у 2020, а другий раз — у 2022 році при спостереженні за екзопланетами. Цей телескоп чутливий до звуків дуже низького діапазону. Однак, китайські науковці до цього були обережними у висловлюваннях, зазначаючи, що такі незвичайні сигнали цілком могли бути радіоперешкодами й кожен з цих звуків потребує ретельного вивчення.

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