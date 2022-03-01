Боротьба на всіх фронтах: Ілон Макс передав Україні перший подарунок

Ілон Маск не лишився осторонь війни в Україні та знайшов, чим нам допомогти

В Україну, якій Польща передасть винищувачі, приїхала перша партія станцій супутникового ынтернету StarLink від Ілона Маска. Як інформує "Телеграф", радісну новину повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 28 лютого.

Так, Федоров опублікував фото із подарунком і подякував Ілону Маску та всім партнерам вільної України.

"Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" – йдеться у дописі міністра.

Додамо, що в перші дні війни Росії проти України до боротьби за суверенну державу підключилися всі, причому на усіх можливих фронтах. Так, Федоров звернувся до Маска із закликом "Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається колонізувати Україну!" Геній нашого часу згодився допомогти Україні та надати станції Starlink і доступ до супутникового інтернету.

Нагадаємо, багато українців захищають свою країну в інформаційному полі. "Телеграф" розповідав, як можна блокувати фейкові інформресурси. Адже чимало сайтів або каналів в Ютуб і соціальних мережах під час війни в Україні розповсюджують дезінформації або ж розкривають дані про переміщення ЗСУ, граючи на стороні ворога.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Держспецзв’язку попередили, що російські окупанти в Україні залишилися без зв’язку – ворожі номери заблоковано. Однак загарбники почали на цьому фоні відбирати мобільні у місцевих. Якщо це сталося, то намагайтеся проінформувати вашого телефонного оператора про викрадення.