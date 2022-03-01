Укр

Борьба на всех фронтах: Илон Макс передал Украине первый подарок

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Илон Маск на стороне Украины Новость обновлена 01 марта 2022, 01:50
Илон Маск на стороне Украины

Илон Маск не остался в стороне от войны в Украине и нашел, чем нам помочь

В Украину, которой Польша передаст истребители, приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink от Илона Маска. Как сообщает "Телеграф", радостную новость сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Телеграмм-канале в понедельник, 28 февраля.

Так, Федоров опубликовал фото с подарком и поблагодарил Илона Маска и всех партнеров свободной Украины.

"Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – говорится в сообщении министра.

В первые дни войны России против Украины к борьбе за суверенное государство подключились все, причем на всех возможных фронтах. Так, Федоров обратился к Маске с призывом "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается колонизировать Украину!" Гений нашего времени согласился помочь Украине и предоставить станции Starlink и доступ к спутниковому интернету.

Как свидетельствуют сообщения пользователей, интернет Маска уже работает в Украине!

Напомним, многие украинцы защищают свою страну в информационном поле. "Телеграф" рассказывал, как можно блокировать фейковые информресурсы. Поскольку многие сайты или каналы в Ютубе и социальных сетях во время войны в Украине распространяют дезинформации или же раскрывают данные о перемещении ВСУ, играя на стороне врага.

Как ранее сообщал "Телеграф", Госспецсвязи предупредили, что российские оккупанты в Украине остались без связи — вражеские номера заблокированы. Однако захватчики начали на этом фоне отбирать мобильные у местных жителей. Если это произошло, пытайтесь проинформировать вашего телефонного оператора о похищении.

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#Илон Маск
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