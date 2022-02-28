Польша передаст Украине истребители: детали

Соглашение о поставках уже заключено

Украина вскоре получит от Польши первые истребители МиГ-29 для отражения российского вторжения.

Об этом сообщила в своем Фейсбук нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова.

"Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты", — написала она.

В Минобороны же уточнили, что такая договоренность действительно уже есть и вскоре поставки начнутся, но пока украинские пилоты в Польшу не отправлялись.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения страны ЕС ввели мощные санкции против путинского режима, что уже привело к обвалу рубля, а также к длинным очередям к банкоматам и обменникам.

Кроме того, правительства ряда стран приняли решения о передаче Украине оружия и защитных средств.

Руководство ЕС тоже не стало стоять в стороне и заявило о том, что профинансирует закупку оружия для нужд ВСУ. Среди прочего речь также шла и о поставках боевой авиации.

Ряд стран, включая Великобританию, Данию, Хорватию и других, также согласились разрешить своим добровольцам отправиться в Украину, чтобы оказать помощь в отражении вторжения России.