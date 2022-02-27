Евросоюз даст Украине боевые самолеты: подробности

Также российские воздушные судна больше не смогут приземляться в аэропортах ЕС

ЕС, помогая нам выстоять против оккупации России, будет поставлять в Украину боевые самолеты.

Об этом 27 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, российский самолёты не смогут больше пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

"Мы видим вопиющие нарушения международного права и все больше и больше объектов гражданской инфраструктуры, нарушающих международное гуманитарное право. Путин бомбит, наносит ракетные удары и убивает невинных людей", — сказал чиновник, поручив команде в Военном штабе ЕС создать механизм для координации запросов украинской армии.

По его словам, в ближайшее время он обсудит с главами МИД разных государств отключение РФ от SWIFT и выдвинут дополнительные листинги против олигархов.

"Мы нацелимся на элиту путинского режима, которая получает финансовую выгоду от системы. Мы также усилим наши меры против Беларуси, которая способствовала нападению России на Украину", — пообещал Боррель.

Когда, какие самолеты и в каком количестве прибудут в Украину — пока неизвестно.

Напомним, в Харьков для борьбы с российскими оккупантами была доставлена мощная техника от международных партнеров. Речь о сотнях противотанковых ракет, гранатометов, Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stringer.