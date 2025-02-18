Были в бездетном браке 58 лет: как выглядела жена покойного Андрея Мягкова из "Иронии судьбы"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1208
Актриса Анастасия Вознесенская пережила мужа всего на 11 месяцев
Союз этой супружеской пары считается одним из самых крепких в советском кинематографе. Актеры Андрей Мягков, осуждающий аннексию Крыма, и Анастасия Вознесенская прожили вместе целых 58 лет. Их брак был образцом верности, преданности и любви, а сам Мягков не раз говорил, что без жены его жизнь сложилась бы совершенно иначе. Однако родителями супруги так и не стали.
Ленинградец Мягков и москвичка Вознесенская познакомились в Школе-студии МХАТ в конце 1950-х годов. Мягков попал туда не сразу – сначала он учился в Ленинградском технологическом институте и даже получил диплом инженера-химика, но страсть к театру привела его в Москву.
Анастасия Вознесенская в студенческие годы была звездой курса, поэтому на скромного Мягкова она не сразу обратила внимание: позже их сблизили общие взгляды. Их роман развивался стремительно, вскоре они поженились и не расставались до конца жизни.
Андрей Мягков получил всесоюзную популярность после фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975) и "Служебный роман" (1977). Вознесенская тоже снималась в кино. Зрители могут вспомнить ее роль директора рынка Кушаковой в фильме "Гараж" (1979). Вместе супруги снялись в картине "Вы мне писали…" (1976).
Счастливый, но бездетный брак
В интервью Мягков и Вознесенская без охоты заявляли, что сознательно сделали такой выбор, чтобы посвятить себя друг другу. Сам актер однажды признался, что очень переживал из-за возможной нехватки времени для воспитания детей и боялся, что не сможет дать им достаточно внимания.
Вознесенская же, как говорили знакомые пары, не страдала из-за отсутствия детей – ее главным смыслом жизни был муж и искусство.
Пережила мужа на год
В последние годы супруги вели уединенный образ жизни. Они редко появлялись на публике, почти не давали интервью. Вознесенская заботилась о муже, а после его смерти тяжело переживала утрату.
Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности в возрасте 82 лет. Его возлюбленная умерла менее чем через год, 14 января 2022 года, от последствий коронавируса.
Где похоронены Мягков и Вознесенская
Актеры похоронены рядом на Троекуровском кладбище в Москве. 7 июля 2023 года на месте захоронения Вознесенской и ее мужа Мягкова установили памятник.