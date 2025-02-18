Были в бездетном браке 58 лет: как выглядела жена покойного Андрея Мягкова из "Иронии судьбы"

Актриса Анастасия Вознесенская пережила мужа всего на 11 месяцев

Союз этой супружеской пары считается одним из самых крепких в советском кинематографе. Актеры Андрей Мягков, осуждающий аннексию Крыма, и Анастасия Вознесенская прожили вместе целых 58 лет. Их брак был образцом верности, преданности и любви, а сам Мягков не раз говорил, что без жены его жизнь сложилась бы совершенно иначе. Однако родителями супруги так и не стали.

Ленинградец Мягков и москвичка Вознесенская познакомились в Школе-студии МХАТ в конце 1950-х годов. Мягков попал туда не сразу – сначала он учился в Ленинградском технологическом институте и даже получил диплом инженера-химика, но страсть к театру привела его в Москву.

Анастасия Вознесенская в студенческие годы была звездой курса, поэтому на скромного Мягкова она не сразу обратила внимание: позже их сблизили общие взгляды. Их роман развивался стремительно, вскоре они поженились и не расставались до конца жизни.

Вознесенская и Мягков в молодости

Андрей Мягков получил всесоюзную популярность после фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975) и "Служебный роман" (1977). Вознесенская тоже снималась в кино. Зрители могут вспомнить ее роль директора рынка Кушаковой в фильме "Гараж" (1979). Вместе супруги снялись в картине "Вы мне писали…" (1976).

Вознесенская в "Гараже"

Кадр из фильма "Вы мне писали..."

Счастливый, но бездетный брак

В интервью Мягков и Вознесенская без охоты заявляли, что сознательно сделали такой выбор, чтобы посвятить себя друг другу. Сам актер однажды признался, что очень переживал из-за возможной нехватки времени для воспитания детей и боялся, что не сможет дать им достаточно внимания.

Вознесенская же, как говорили знакомые пары, не страдала из-за отсутствия детей – ее главным смыслом жизни был муж и искусство.

Пережила мужа на год

В последние годы супруги вели уединенный образ жизни. Они редко появлялись на публике, почти не давали интервью. Вознесенская заботилась о муже, а после его смерти тяжело переживала утрату.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности в возрасте 82 лет. Его возлюбленная умерла менее чем через год, 14 января 2022 года, от последствий коронавируса.

Где похоронены Мягков и Вознесенская

Актеры похоронены рядом на Троекуровском кладбище в Москве. 7 июля 2023 года на месте захоронения Вознесенской и ее мужа Мягкова установили памятник.