Були у бездітному шлюбі 58 років: як виглядала дружина покійного Андрія М'ягкова із "Іронії долі"

Актриса Анастасія Вознесенська пережила чоловіка лише на 11 місяців

Союз цієї подружньої пари вважається одним із найміцніших у радянському кінематографі. Актори Андрій М’ягков, який засуджував анексію Криму, та Анастасія Вознесенська прожили разом цілих 58 років. Їх шлюб був взірцем вірності, відданості та кохання, а сам М’ягков не раз говорив, що без дружини його життя склалося б зовсім інакше. Однак батьками подружжя так і не стало.

Ленінградець М’ягков та москвичка Вознесенська познайомилися у Школі-студії МХАТ наприкінці 1950-х років. М’яков потрапив туди не відразу – спочатку він навчався у Ленінградському технологічному інституті й навіть отримав диплом інженера-хіміка, але пристрасть до театру привела його до Москви.

Анастасія Вознесенська у студентські роки була зіркою курсу, тому на скромного М’ягкова вона не одразу звернула увагу: пізніше їх зблизили спільні погляди. Їхній роман розвивався стрімко, незабаром вони одружилися і не розлучалися до кінця життя.

Вознесенська та М’ягков у молодості

Андрій М’ягков отримав всесоюзну популярність після фільмів "Іронія долі, або З легкою парою!" (1975) та "Службовий роман" (1977). Вознесенська теж знімалася у кіно. Глядачі можуть згадати її роль директора ринку Кушакової у фільмі "Гараж" (1979). Разом подружжя знялося в картині "Ви мені писали…" (1976).

Вознесенська у "Гаражі"

Кадр із фільму "Ви мені писали..."

Щасливий, але бездітний шлюб

В інтерв’ю М’ягков та Вознесенська неохоче заявляли, що свідомо зробили такий вибір, щоб присвятити себе один одному. Сам актор одного разу зізнався, що дуже переживав через можливу нестачу часу для виховання дітей і боявся, що не зможе дати їм достатньо уваги.

Вознесенська ж, як говорили знайомі пари, не страждала через відсутність дітей – її головним сенсом життя був чоловік та мистецтво.

Пережила чоловіка на рік

В останні роки подружжя вело самотній спосіб життя. Вони зрідка з’являлися на публіці, майже не давали інтерв’ю. Вознесенська дбала про чоловіка, а після його смерті тяжко переживала втрату.

Андрій М’ягков помер 18 лютого 2021 від гострої серцевої недостатності у віці 82 років. Його кохана померла через рік, 14 січня 2022 року, від наслідків коронавірусу.

Де поховані М’ягков і Вознесенська

Актори поховані поряд на Троєкурівському цвинтарі у Москві. 7 липня 2023 року на місці поховання Вознесенської та її чоловіка М’ягкова встановили пам’ятник.