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"Фашизм" на Майдані і "нацисти" проти росіян: що говорить про війну путіністка Люба з "Інтернів"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Світлана Пермякова спонсорує російських військових Новина оновлена 06 лютого 2025, 21:46
Світлана Пермякова спонсорує російських військових. Фото Колаж "Телеграфу"

Актриса потоваришувала зі зрадником України Вадимом Абрамовим

Російський серіал "Інтерни" дивилися не лише в країні-агресорці, а й в Україні. Серед зірок шоу виявилися відбиті путіністи, які підтримали так звану "СВО" у 2022 році — Іван Охлобистін, Лідія Ареф’єва, яка народилася в Харкові та навіть "медсестра Люба", роль якої втілила Світлана Пермякова.

Наразі актрисі 52 роки і вона підтримує війну проти України. "Телеграф" розповідає, що відомо про путіністку і що вона говорить про вторгнення Росії до мирної країни.

Що відомо про Світлану Пермякову

Народилася в Пермі, закінчила Пермський державний інститут мистецтва та культури у 1994 році. Після цього Пермякова працювала в Лисьвенському драматичному театрі та Пермському ТЮГу. Широку популярність здобула завдяки участі у команді КВК "Парма", де створила образ ПТУшниці Свєтки. Найбільшу популярність артистці принесла роль старшої медсестри Люби у серіалі "Інтерни".

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Особисте життя Світлани Пермякової

У 2008 році Пермякова одружилася з артдиректором Євгеном Бодровим, проте їх союз тривав лише місяць. У 2012 році в актриси народилася дочка Варвара від продюсера Максима Скрябіна, молодшого від неї на 19 років. Знайомі Скрябіна говорили, що він гей.

світлана пермякова дочка варвара максим скрябін

Що говорить Світлана Пермякова про війну в Україні

Позиція російської актриси стала зрозумілою ще 2014 року під час Євромайдану у Києві. Тоді Пермякова написала в соцмережі, що "проти фашизму": "І на підтримку всім киянам, ви жителі міста-героя! Не допустити повторення фашизму! Мир, добро та любов!".

світла пермякова

У жовтні 2017 року була додана до бази даних "Миротворець" за умисне порушення державного кордону України та проведення незаконних гастролей в анексованому Криму.

світлана пермякова миротворець

2022 року актриса підтримала вбивства українців. У жовтні 2024 року побувала у Єдиному пункті відбору на військову службу за контрактом у Москві. "Знаєте, краще маленьку, але конкретну допомогу нашим бійцям, хлопцям, які в Україні воюють з нацистами. Допомогти мирним жителям, допомогти бійцям, допомогти тим, хто потребує. Ось цю маленьку конкретну допомогу ми з нашими артистами і намагаємося надати", — говорила путіністка.

світлана пермякова окупант

Наразі Пермякова продовжує активно зніматися в кіно та на телебаченні, а також бере участь у пропагандистських заходах. До речі, у Москві актриса потоваришувала з колишнім ведучим проєкту "Ревізор" та зрадником України Вадимом Абрамовим.

У 2013 році пара разом вела програму на російському каналі "П’ятниця" під назвою "Шкаф". Сам Абрамов (народився у Києві) живе зараз у країні-терористці та мовчить про звірства окупантів на його батьківщині.

вадим абрамов світлана пермякова
Фото з Абрамовим Пермякова виклала в Інстаграм 5 квітня 2024 року

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Теги:
#Інтерни #Світлана Пермякова #Вадим Абрамов