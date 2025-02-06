Актриса потоваришувала зі зрадником України Вадимом Абрамовим

Російський серіал "Інтерни" дивилися не лише в країні-агресорці, а й в Україні. Серед зірок шоу виявилися відбиті путіністи, які підтримали так звану "СВО" у 2022 році — Іван Охлобистін, Лідія Ареф’єва, яка народилася в Харкові та навіть "медсестра Люба", роль якої втілила Світлана Пермякова.

Наразі актрисі 52 роки і вона підтримує війну проти України. "Телеграф" розповідає, що відомо про путіністку і що вона говорить про вторгнення Росії до мирної країни.

Що відомо про Світлану Пермякову

Народилася в Пермі, закінчила Пермський державний інститут мистецтва та культури у 1994 році. Після цього Пермякова працювала в Лисьвенському драматичному театрі та Пермському ТЮГу. Широку популярність здобула завдяки участі у команді КВК "Парма", де створила образ ПТУшниці Свєтки. Найбільшу популярність артистці принесла роль старшої медсестри Люби у серіалі "Інтерни".

Особисте життя Світлани Пермякової

У 2008 році Пермякова одружилася з артдиректором Євгеном Бодровим, проте їх союз тривав лише місяць. У 2012 році в актриси народилася дочка Варвара від продюсера Максима Скрябіна, молодшого від неї на 19 років. Знайомі Скрябіна говорили, що він гей.

Що говорить Світлана Пермякова про війну в Україні

Позиція російської актриси стала зрозумілою ще 2014 року під час Євромайдану у Києві. Тоді Пермякова написала в соцмережі, що "проти фашизму": "І на підтримку всім киянам, ви жителі міста-героя! Не допустити повторення фашизму! Мир, добро та любов!".

У жовтні 2017 року була додана до бази даних "Миротворець" за умисне порушення державного кордону України та проведення незаконних гастролей в анексованому Криму.

2022 року актриса підтримала вбивства українців. У жовтні 2024 року побувала у Єдиному пункті відбору на військову службу за контрактом у Москві. "Знаєте, краще маленьку, але конкретну допомогу нашим бійцям, хлопцям, які в Україні воюють з нацистами. Допомогти мирним жителям, допомогти бійцям, допомогти тим, хто потребує. Ось цю маленьку конкретну допомогу ми з нашими артистами і намагаємося надати", — говорила путіністка.

Наразі Пермякова продовжує активно зніматися в кіно та на телебаченні, а також бере участь у пропагандистських заходах. До речі, у Москві актриса потоваришувала з колишнім ведучим проєкту "Ревізор" та зрадником України Вадимом Абрамовим.

У 2013 році пара разом вела програму на російському каналі "П’ятниця" під назвою "Шкаф". Сам Абрамов (народився у Києві) живе зараз у країні-терористці та мовчить про звірства окупантів на його батьківщині.

Фото з Абрамовим Пермякова виклала в Інстаграм 5 квітня 2024 року

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