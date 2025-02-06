"Фашизм" на Майдане и "нацисты" против россиян: что говорит о войне путинистка Люба из "Интернов"

Актриса подружилась с предателем Украины Вадимом Абрамовым

Российский сериал "Интерны" смотрели не только в стране-агрессорше, но и в Украине. Среди звезд шоу оказались отбитые путинисты, которые поддержали так называемую "СВО" в 2022 году — Иван Охлобыстин, Лидия Арефьева, которая родилась в Харькове и даже "медсестра Люба", роль которой воплотила Светлана Пермякова.

Сейчас актрисе 52 года и она поддерживает войну против Украины. "Телеграф" рассказывает, что известно о путинистке и что она говорит о вторжении России в мирную страну.

Что известно о Светлане Пермяковой

Родилась в Перми, окончила Пермский государственный институт искусства и культуры в 1994 году. После этого Пермякова работала в Лысьвенском драматическом театре и Пермском ТЮЗе. Широкую известность получила благодаря участию в команде КВН "Парма", где создала образ ПТУшницы Светки. Наибольшую популярность артистке принесла роль старшей медсестры Любы в сериале "Интерны".

Личная жизнь Светланы Пермяковой

В 2008 году Пермякова сочеталась браком с арт-директором Евгением Бодровым, однако их союз длился всего месяц. В 2012 году у актрисы родилась дочь Варвара от продюсера Максима Скрябина, младше ее на 19 лет. Знакомые Скрябина говорили, что он гей.

Что говорит Светлана Пермякова о войне в Украине

Позиция российской актрисы стала понятна еще в 2014 году во время Евромайдана в Киеве. Тогда Пермякова написала в соцсети, что "против фашизма": "И в поддержку всем киевлянам, вы жители города-героя! Не допустить повторения фашизма! Мир, добро и любовь!".

В октябре 2017 года была добавлена в базу данных "Миротворец" за умышленное нарушение государственной границы Украины и проведение незаконных гастролей в аннексированном Крыму.

В 2022 году актриса поддержала убийства украинцев. В октябре 2024 года побывала в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. "Знаете, лучше маленькую, но конкретную помощь нашим бойцам, ребятам, которые на Украине воюют с нацистами. Помочь мирным жителям, помочь бойцам, помочь тем, кто нуждается. Вот эту маленькую конкретную помощь мы с нашими артистами и стараемся оказать. С миру по нитке, а нуждающемуся — огромная рубаха", — говорила путинистка.

Сейчас Пермякова продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, а также участвует в пропагандистских мероприятиях. Кстати, в Москве актриса сдружилась с бывшим ведущим проекта "Ревизор" и предателем Украины Вадимом Абрамовым.

В 2013 году пара вместе вела программу на российском канале "Пятница" под названием "Шкаф". Сам Абрамов (родился в Киеве) живет сейчас в стране-террористке и молчит о зверствах оккупантов на его родине.

Фото с Абрамовым Пермякова выложила в Инстаграм 5 апрел 2024 года

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