"Так вот куда он делся": украинский ведущий ведет развлекательное шоу в россии в разгар войны (фото, видео)

В соцсетях уже хорошенько "проехались" по экс-ревизору

Ведущий Вадим Абрамов, который родился в Киеве и широкую известность обрел благодаря проекту "Ревизор" на "Новом канале", сейчас работает на российском телевидении. В конце августа в эфир вышло развлекательное шоу, которое ведет Абрамов.

Бывшая страница Абрамова в Instagram удалена и публично о полномасштабном вторжении он не высказывался. В соцсетях возмутились поступку украинца, который развлекает российских зрителей, пока их соотечественники уничтожают города Украины и убивают мирных жителей.

Так, 41-летний Вадим Абрамов – ведущий передачи "Четыре дачи" на российском телеканале "Пятница". Премьера состоялась 27 августа 2022 года. В Украине уроженец Киева начинал карьеру с диджейства и театральной сферы. Первый успехи делал на канале "MTV Украина", но большую популярность получил только после проекта "Ревизор" (Абрамов пришел на смену Ольге Фреймут). Теперь же ведущий ездит не с инспекциями по городам Украины, а посещает дачи россиян. К слову, это не первый опыт работы Абрамова в стране-агрессоре. Так, в 2013 году он вел комедийное шоу "Шкаф" со Светланой Пермяковой на той же "Пятнице".

Кадр проекта "Четыре дачи". Скриншот

В сети украинцы возмутились, что Абрамов не только публично не высказывался о полномасштабной агрессии рф в отношении его родной страны, а и строит карьеру на российском ТВ. Пользователь gopatsa в TikTok опубликовал ролик о нынешней деятельности Абрамова. В комментариях украинцы, мягко говоря, в шоке: "Предатель", "Зрада". Пишут, что ведущий и раньше им не нравился. А также комментаторы отмечают, что, мол, теперь понятно, куда делся Абрамов, о котором давно не было слышно.

Комментаторы возмущены поступком Абрамова

Стоит отметить, что на телеканале "Пятница" до 24 февраля выходило трэвэл-шоу Дмитрия Комарова, однако украинец с первых дней выразил поддержку своей родной стране и приезжает в прифронтовые города. В рф же Комарова объявили "врагом народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Светлана Лобода, долгие годы выступавшая в рф, призналась, что очень виновата. Вместе с тем, она объяснила, почему не переходит на украинский, а продолжит говорить и петь на русском языке.