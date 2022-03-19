Известного украинского ведущего назначили "врагом россии": тот метко ответил (фото)

Журналист уверен, что выбрал правильную позицию и отметил, что теперь ему не стыдно смотреть в глаза согражданам

Ведущий популярного в Украине тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров официально стал "врагом россии". Однако этот факт совсем не разочаровал украинскую звезду, зато он похвастался полученной "наградой" от страны-агрессора в сети и подчеркнул, что именно такие действия со стороны российского государства подтверждают правильность его позиции.

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Указанную информацию в субботу, 19 марта, ведущий обнародовал на своей странице в соцсети, ссылаясь на данные российского Комитета по защите национальных интересов.

В россии украинского ведущего Дмитрия Комарова признали "врагом"

"Принимаю поздравления! Почетное звание "Враг россии" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей россии", интересная собралась…. ", — говорится в тексте публикации.

Стоит отметить, что такие же "награды" от российской федерации уже успели получить украинский боксер Владимир Кличко, российский музыкант Андрей Макаревич, оппозиционер Алексей Навальный, певец Борис Гребенщиков, писатель Борис Акунин и другие известные люди, осудившие военную агрессию россии против украинского государства.

Ранее сообщалось, как украинский телеведущий Дмитрий Комаров в разговоре с корреспондентом "Телеграфа" рассказал о своих любимых "местах силы" и подчеркнул, что считает горы — наиболее вдохновляющим природным пейзажем на планете.