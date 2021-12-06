Дмитрий Комаров назвал любимые места силы: "Я заряжаюсь, просто глядя на этот пейзаж"

Одной из фавориток среди иностранных стран у Комарова является Индия

Известный украинский телеведущий, лицо проектов "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров считает, что горы являются наиболее вдохновляющим природным пейзажем на планете.

Об этом он рассказал в эксклюзивном разговоре с корреспондентом "Телеграфа".

Гималаи и отдельно Эверест (самая высокая гора в мире — ред.) Комаров называет своими "местами силы". Есть подобные локации для внутренней "подзарядки" у телеведущего и в Украине. К таким он относит Черногорский хребет Карпат и конкретно Говерлу (наивысшую точку Украины).

"Я заряжаюсь, просто глядя на этот пейзаж. Это же меня вдохновило купить участок земли в Карпатах, Верховине", — признался Дмитрий Комаров.

Если же гор рядом с мужчиной нет, то за "место силы" сойдет и море или океан.

Также в разговоре с нашим изданием путешественник рассказал, какие иностранные государства являются его личными фаворитами по различным критериям.

Комаров говорит, что очень любит Индию и Непал, да и в целом считает себя фанатом Юго-восточной Азии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что следует сделать Украине, чтобы уже в ближайшие несколько десятилетий стать центром туризма в Европе.