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Дмитро Комаров назвав улюблені місця сили: "Я заряджаюсь, просто дивлячись на цей краєвид"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Телеведучий дуже любить різні гори
Телеведучий дуже любить різні гори

Однією з фавориток серед іноземних країн Комарова є Індія.

Відомий український телеведучий, обличчя проэктів "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров вважає, що гори є найбільш надихаючим природним пейзажем на планеті.

Про це він розповів у ексклюзивній розмові з кореспондентом "Телеграфа".

Гімалаї та окремо Еверест (найвища гора у світі — ред.) Комаров називає своїми "місцями сили". Є подібні локації для внутрішньої "підзарядки" у телеведучого і в Україні. До таких він відносить Чорногорський хребет Карпат та найвищу точку України Говерлу.

"Я заряджаюся, просто дивлячись на цей пейзаж. Це ж мене надихнуло купити ділянку землі в Карпатах, Верховині", — зізнався Дмитро Комаров.

Якщо ж гір поряд із чоловіком немає, то за "місце сили" зійде і море чи океан.

Також у розмові із нашим виданням мандрівник розповів, які іноземні держави є його особистими фаворитами за різними критеріями.

Комаров каже, що дуже любить Індію та Непал, та й загалом вважає себе фанатом Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто зробити Україні, щоб уже у найближчі кілька десятиліть стати центром туризму в Європі.

Теги:
#Україна #Подорожі #Море #Карпати #Гімалаї #Говерла #Гори #Дмитро Комаров
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