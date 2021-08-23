Телеведучий показав красу заповідної зони Шацьких озер у Волинській області України.

Ведучий популярних передач про подорожі "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", який влітку цього року відзначив своє 38-річчя, поділився кадрами з Волинського краю, а саме зі Світязьського острова, або як його ще називають "Острів Кохання", який розташований в Шацькому національному природному парку.

"Де це чудо природи і неймовірна краса, яка мене дуже вразила? Амазонія? Нацпарк в Африці? Джунглі Борнео? Австралія? Нова Гвінея? Домінікана? Або …", — спочатку запитав своїх підписників Комаров в Інстаграмі.

Дмитро Комаров

Пізніше телеведучий вже на відео показав величезну тополю віком понад 100 років, в яку колись вдарила блискавка, і всередині якого тепер гніздяться птахи.

"Відповідь на питання з попереднього посту. Це Україна. Реальне місце сили. Острів посеред озера Світязь. Заповідник. Такої кількості птахів, таких "джунглів" я навіть не очікував у нас знайти. Просто прислухайтесь до звуків на цьому відео", — відписав Дмитро .

Раніше український телеведучий Дмитро Комаров показав, як під час зйомок чергового випуску "Мандруй Україною" його покусали комарі.