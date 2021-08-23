Дмитрий Комаров поделился видео из украинских "джунглей": "Реальное место силы"

Телеведущий показал красоту заповедной зоны Шацких озер в Волынской области Украины.

Ведущий популярных передач о путешествиях "Світ навиворіт" и "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", который летом этого года отметил свое 38-летие, поделился кадрами с Волынского края, а именно со Свитязьского острова, или как его еще называют "Остров Любви", который расположен в Шацком национальном природном парке.

"Где это чудо природы и невероятная красота, которая меня очень впечатлила? Амазония? Нацпарк в Африке? Джунгли Борнео? Австралия? Новая Гвинея? Доминикана? Или… ", — сначала спросил своих подписчиков Комаров в Инстаграме.

Дмитрий Комаров

Позже телеведущий уже на видео показал огромный тополь возрастом более 100 лет, в который когда-то ударила молния, и внутри которого теперь гнездятся птицы.

"Ответ на вопрос из предыдущего поста. Это Украина. Реальное место силы. Остров посреди озера Свитязь. Заповедник. Такого количества птиц, таких "джунглей" я даже не ожидал у нас найти. Просто прислушайтесь к звукам на этом видео", — отписал Дмитрий.

Ранее украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал, как во время съемок очередного выпуска "Мандруй Україною" его искусали комары.