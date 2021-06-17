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Александра Кучеренко подарила на день рождения Диме Комарову шикарный торт (фото)

Александра Кучеренко подарила на день рождения Диме Комарову шикарный торт (фото)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Oleksandra Kucherenko

Украинскому журналисту, ведущему популярной передачи о путешествиях "Світ навиворіт" Дмитрию Комарову, который недавно запустил тревел-проект об Украине, 17 июня исполняется 38 лет.

Телеведущий опубликовал на официальной странице в Инстаграм пост, в котором рассказал, за что он благодарен бесчисленным путешествиям и что вдохновляет строить планы на будущее.

Свою публикацию в честь дня рождения Комаров дополнил фотографией, где он позирует с потрясающим тортом в форме Планеты, по которой он якобы шагает с рюкзаком. Необычный десерт подарила его супруга, 23-летняя украинская телеведущая Александра Кучеренко.

"Возраст не ощущаю. Внутри чувствую себя так же, как и 20 лет назад", - написал Дмитрий.

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"Мой муж - лучший на планете. С днем рождения, любимый", - написала Кучеренко в сториз.

Работа журналиста в командировках бывает очень трудна. Чтобы все шло по плану, съемочной команде приходится использовать весь свой креатив и смекалку. Так ранее Дмитрий Комаров показал, как можно сделать компактную студию звукозаписи, если вы в дороге.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

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Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
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