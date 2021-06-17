"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк обрадовала своих поклонников новостями - она возвращается на телеэкраны.

На своей странице в Инстаграм Леся Ивановна рассказала, что стартовали съемки 11 сезона популярного шоу "Хто зверху", в котором она с командой девочек "соревнуется" с командой мужчин, во главе которых стоит несменный ведущий шоу - Сергей Притула.

С самого утра сторис Леси в соцсети посвящены только этому событию.

На одном из видео леди Ле показала и своего со-ведущего - Сергея Притулу. Шоумен присел возле Леси, ведь думал что она хочет сфотографироваться, а когда понял что это видео, то начал целовать Никитюк в весок.

"Сереженька, отец троих детей" - прокомментировала видео Леся, напомнив своим подписчикам, что 25 мая у Сергея родилась дочь Стефания.

Стоит отметить, судя по сторис Никитюк, то в новом сезоне будет участвовать Настя Каменских.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лесю Никитюк взломали в Инстаграм. Взломщик сменил аватар телеведущей на фото Дмитрия Гордона и слил несколько переписок леди Ле с Максом Барских и Михаилом Заливако.