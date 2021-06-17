Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда
В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Есть сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Есть сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула

"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
09:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк обрадовала своих поклонников новостями - она возвращается на телеэкраны. 

На своей странице в Инстаграм Леся Ивановна рассказала, что стартовали съемки 11 сезона популярного шоу "Хто зверху", в котором она с командой девочек "соревнуется" с командой мужчин, во главе которых стоит несменный ведущий шоу - Сергей Притула.

С самого утра сторис Леси в соцсети посвящены только этому событию. 

На одном из видео леди Ле показала и своего со-ведущего - Сергея Притулу. Шоумен присел возле Леси, ведь думал что она хочет сфотографироваться, а когда понял что это видео, то начал целовать Никитюк в весок.

"Сереженька, отец троих детей" - прокомментировала видео Леся, напомнив своим подписчикам, что 25 мая у Сергея родилась дочь Стефания

Стоит отметить, судя по сторис Никитюк, то в новом сезоне будет участвовать Настя Каменских.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лесю Никитюк взломали в Инстаграм. Взломщик сменил аватар телеведущей на фото Дмитрия Гордона и слил несколько переписок леди Ле с Максом Барских и Михаилом Заливако.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

Все по теме:

Телеведущая, Настя Каменских, Сергей Притула, Леся Никитюк, Хто зверху.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
02 Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
03 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
&quot;Такого еще не было&quot;: оккупированную Керчь накрыл &quot;библейский потоп&quot; (фото, видео)
"Такого еще не было": оккупированную Керчь накрыл "библейский потоп" (фото, видео)
&quot;Сереженька, отец троих детей&quot;: Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь