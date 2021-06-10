Страницу Леси Никитюк в Instagram взломали: что постят хакеры

В четверг, 10 июня, была взломана официальная страница популярной украинской телеведущей и блогерши Леси Никитюк. На ее аккаунт подписано более 3.7 миллиона пользователей социальной сети.

Так, фото на аватарке хакеры сменили на снимок журналиста Дмитрия Гордона. Последние публикации носят бессмысленный характер, а четвертым постом оказался скриншот переписки с известным "Холостяком". Подписчики забили тревогу, ведь подобное телеведущая никогда не выставляет.

Неудобно получилось... Скриншот личной переписки Никитюк и Заливако. "Холостяк, так холостяк", - написали взломщики.

Последний настоящий пост Никитюк датируется 9 июня.

Со сториз известно, что утром блогерша еще и получила штраф, видимо, от патрульных. Неудачный день.

Ранее Лесю Никитюк и Михаила Заливако назвали "парой года".