Михаил Заливако показал нежные поцелуи с победительницей "Холостяка" на видео

Главный герой 11 сезона самого романтического шоу на украинском телевидении "Холостяк" Михаил Заливако, который недавно рассказал о сексе на проекте, впервые поделился видео, на котором нежно целуется со своей избранницей, победительницей реалити Анной Богдан.

Ролик был размещен на личной странице харьковчанина в сториз Инстаграма. На видео мы можем видеть, как бывший холостяк сидит на диване, а сзади него стоит его любимая.

Стоит отметить, что Заливако не так часто публикует что-то на своей странице. Ранее Михаил выложил в соцсети фото своей Ани в постели.

Добавим, что поклонники шоу все еще не верят в искренность отношений героев 11 сезона проекта "Холостяк", хотя пара живет вместе уже более трех месяцев.