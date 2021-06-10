Скачать
Четверг, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу
Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу
Пулатов явно врет: в суде открылись важные детали по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе
Пулатов явно врет: в суде открылись важные детали по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе
Задушил ребенка из мести его матери: полицейские Покрова задержали убийцу 8-летнего Ибрагима (фото)
Задушил ребенка из мести его матери: полицейские Покрова задержали убийцу 8-летнего Ибрагима (фото)

Михаил Заливако показал нежные поцелуи с победительницей "Холостяка" на видео

Михаил Заливако показал нежные поцелуи с победительницей "Холостяка" на видео
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анны Богдан

Главный герой 11 сезона самого романтического шоу на украинском телевидении "Холостяк" Михаил Заливако, который недавно рассказал о сексе на проекте, впервые поделился видео, на котором нежно целуется со своей избранницей, победительницей реалити Анной Богдан.

Ролик был размещен на личной странице харьковчанина в сториз Инстаграма. На видео мы можем видеть, как бывший холостяк сидит на диване, а сзади него стоит его любимая.

Стоит отметить, что Заливако не так часто публикует что-то на своей странице. Ранее Михаил выложил в соцсети фото своей Ани в постели.

Злата Огневич показала первые кадры шоу "Холостячка" (фото, видео)

Добавим, что поклонники шоу все еще не верят в искренность отношений героев 11 сезона проекта "Холостяк", хотя пара живет вместе уже более трех месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Холостяк, Михаил Заливако, Анна Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу
02 Таинственный Х48: стало известно о свидетеле крушения МН17, серьезно подставившем Россию
03 Пятиэтажка упала на оживленную магистраль, много людей погибло: видео с моментом ЧП
04 "Путин окончательно теряет рассудок": почему хозяин Кремля приравнял Украину к нацистской Германии
05 "Дикари": в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте&quot;: Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
"Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте": Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
На Донбассе трагически погибла 22-летняя военная: названо имя героини
На Донбассе трагически погибла 22-летняя военная: названо имя героини
Украина поможет погасить долг Судана перед МВФ: подробности
Украина поможет погасить долг Судана перед МВФ: подробности
В Украине сегодня наблюдали солнечное затмение: фото и видео
В Украине сегодня наблюдали солнечное затмение: фото и видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь