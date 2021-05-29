Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

"Ему финансов не хватит на нее": поклонники шоу "Холостяк" не верят в отношения Михаила Заливако и Анны Богдан

"Ему финансов не хватит на нее": поклонники шоу "Холостяк" не верят в отношения Михаила Заливако и Анны Богдан
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

После завершения каждого сезона "Холостяка" самым волнующим вопросом является, как сложилась судьба героев после съемок, ведь в эфир шоу выходит спустя пару месяцев после.

И вот 28  мая на канале СТБ показали пост-шоу романтического реалити "Холостяк" - "Как выйти замуж", в котором наконец стало известно остались ли месте после проекта Михаил Заливако и победительница шоу - бывшая жена экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана - Анна Богдан/Сторожук.

Интрига раскрыта - пара осталась вместе, и судя по ним - очень счастлива. После финального выпуска Миша и Аня вернулись в Киев и начали искать совместную квартиру. Заливако ради любимой согласился покинуть родной Харьков и переехал в столицу. 

В день эфира, после раскрытия их отношений пара поделилась совместными снимками на своих страницах в соцсетях.

"Я тебя люблю" - написал Михаил

"Теперь есть только мы" - отметила Анна

Однако не всем пришлось по душе такое развитие событий. В комментариях под их постами можно увидеть помимо поздравлений и восхищений, и негативные высказывания. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Зайка/Бельченко после "Холостяка" получила роль в сериале "Крепостная".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,104

Все по теме:

Отношения, Холостяк, Михаил Заливако, Анна Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
04 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
05 Раскрылись неожиданные факты о прапрапрабабушке Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
&quot;Это не связано с авиационными вопросами&quot;: в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
"Это не связано с авиационными вопросами": в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
&quot;Пошла отсюда&quot;: агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
"Пошла отсюда": агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь