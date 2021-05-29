"Ему финансов не хватит на нее": поклонники шоу "Холостяк" не верят в отношения Михаила Заливако и Анны Богдан

После завершения каждого сезона "Холостяка" самым волнующим вопросом является, как сложилась судьба героев после съемок, ведь в эфир шоу выходит спустя пару месяцев после.

И вот 28 мая на канале СТБ показали пост-шоу романтического реалити "Холостяк" - "Как выйти замуж", в котором наконец стало известно остались ли месте после проекта Михаил Заливако и победительница шоу - бывшая жена экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана - Анна Богдан/Сторожук.

Интрига раскрыта - пара осталась вместе, и судя по ним - очень счастлива. После финального выпуска Миша и Аня вернулись в Киев и начали искать совместную квартиру. Заливако ради любимой согласился покинуть родной Харьков и переехал в столицу.

В день эфира, после раскрытия их отношений пара поделилась совместными снимками на своих страницах в соцсетях.

"Я тебя люблю" - написал Михаил.

"Теперь есть только мы" - отметила Анна.

Однако не всем пришлось по душе такое развитие событий. В комментариях под их постами можно увидеть помимо поздравлений и восхищений, и негативные высказывания.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Зайка/Бельченко после "Холостяка" получила роль в сериале "Крепостная".