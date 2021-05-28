Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
Украина готовит новую "блокаду" для Беларуси
Украина готовит новую "блокаду" для Беларуси
Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные
Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные

Юля Зайка из "Холостяка" снялась в популярном сериале на канале СТБ

Юля Зайка из "Холостяка" снялась в популярном сериале на канале СТБ
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Участница и финалистка популярного романтического реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко получила приглашение принять участие в съемках 3 сезона сериала "Крепостная".

О том, что зрители увидят Зайку в одном из эпизодов сериала Бельченко сообщила на своей странице в Инстаграме. 

"Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласят меня сняться в эпизоде этого сериала (Крепосная - ред.)  и стать частью таких масштабных киносъёмок" - написала девушка, отметив, что смотрела все серии и восхищается героиней Ксении Мишиной - Лидией Шефер.

Также, Юля опубликовала несколько снимков со съемок. Девушка позирует в пышном платье с обнаженными плечами и с подобранной вверх прической. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

В комментариях подписчики Зайки отметили, что очень рады за Юлию, и что ей очень идет такой образ. Поклонники Бельченко пообещали, что будут смотреть сериал и ждать ее дебюта в кино.

Ранее,  "Телеграф" писал, что победительница шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан рассказала, как ей удалось похудать после того, как она набрала 16 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

Все по теме:

Сериал, Холостяк, Юля Зайка, Юля Бельченко, Крпостная.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
02 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
03 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
04 "Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"
05 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
Вмешательство в выборы США: украинские чиновники попали в скандал
16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)
16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)
В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
В Одесской области застрелился уже второй пограничник за неделю: подробности трагедии
Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал &quot;Друзья&quot;
Кортни Кокс прятала сценарий в раковине, а Энистон и Швиммер были влюблены: что интересного хранил в себе сериал "Друзья"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь