Юля Зайка из "Холостяка" снялась в популярном сериале на канале СТБ

Участница и финалистка популярного романтического реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко получила приглашение принять участие в съемках 3 сезона сериала "Крепостная".

О том, что зрители увидят Зайку в одном из эпизодов сериала Бельченко сообщила на своей странице в Инстаграме.

"Кто же мог подумать, что когда-нибудь СТБ пригласят меня сняться в эпизоде этого сериала (Крепосная - ред.) и стать частью таких масштабных киносъёмок" - написала девушка, отметив, что смотрела все серии и восхищается героиней Ксении Мишиной - Лидией Шефер.

Также, Юля опубликовала несколько снимков со съемок. Девушка позирует в пышном платье с обнаженными плечами и с подобранной вверх прической.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Бельченко | Холостяк 11 (@julz_seven)

В комментариях подписчики Зайки отметили, что очень рады за Юлию, и что ей очень идет такой образ. Поклонники Бельченко пообещали, что будут смотреть сериал и ждать ее дебюта в кино.

Ранее, "Телеграф" писал, что победительница шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан рассказала, как ей удалось похудать после того, как она набрала 16 кг.