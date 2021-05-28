"Все стандартно, но очень не просто": победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала о переломном моменте в ее жизни

21 мая состоялся финал романтического шоу "Холостяк" 11 сезон, в котором главный герой Михаил Заливако определился со своим выбором. Избранницей харьковского бизнесмена стала Анна Богдан.
На своей странице в Инстаграм по ходу проекта девушка делилась своими размышлениями, а после финала начала комментировать некоторые свои высказывания. К примеру Аня объяснилась за троих детей, и поделилась размышлениями о свадьбе мечты.
Также, Богдан решила рассказать своим подписчикам о переломном моменте в своей жизни, и как она с ним справилась.
Оказывается, после развода, девушка начала есть много сладкого и поправилась на 16 кг.
"Когда на весах стукнуло +16 у меня открылись глаза! Я поняла что не нравлюсь в отражении в зеркале, появилось проблемы с кожей из-за избытка сахара. В общем, весь букет" - вспоминает Анна.
Богдан начала активно заниматься собой и худеть. Своими методами похудения она также поделилась. Аня делала стандартный курс похудения, но она отмечает, что это очень не просто.
1. Отказ от сладкого. Только мёд, полезные батончики и иногда зефир...
2. Тренировки в зале.
3. LPG-массаж для коррекции фигуры.
4. Правильный настрой!
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Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан поделилась видео со своим родным братом Дмитрием Сторожуком.