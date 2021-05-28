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"Все стандартно, но очень не просто": победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала о переломном моменте в ее жизни

"Все стандартно, но очень не просто": победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала о переломном моменте в ее жизни
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

21 мая состоялся финал романтического шоу "Холостяк" 11 сезон, в котором главный герой Михаил Заливако определился со своим выбором. Избранницей харьковского бизнесмена стала Анна Богдан.

На своей странице в Инстаграм по ходу проекта девушка делилась своими размышлениями, а после финала начала комментировать некоторые свои высказывания. К примеру Аня объяснилась за троих детей, и поделилась размышлениями о свадьбе мечты.

Также, Богдан решила рассказать своим подписчикам о переломном моменте в своей жизни, и как она с ним справилась. 

Оказывается, после развода, девушка начала есть много сладкого и поправилась на 16 кг. 

"Когда на весах стукнуло +16 у меня открылись глаза! Я поняла что не нравлюсь в отражении в зеркале, появилось проблемы с кожей из-за избытка сахара. В общем, весь букет" - вспоминает Анна. 

Богдан начала активно заниматься собой и худеть. Своими методами похудения она также поделилась. Аня делала стандартный курс похудения, но она отмечает, что это очень не просто.

1. Отказ от сладкого. Только мёд, полезные батончики и иногда зефир... 

2. Тренировки в зале. 

3. LPG-массаж для коррекции фигуры. 

4. Правильный настрой!

 
 
 
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Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан поделилась видео со своим родным братом Дмитрием Сторожуком.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Похудение, Холостяк, Анна Богдан.
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