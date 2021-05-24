Победительница "Холостяка-11" показала брата-красавца (видео)

Избранница Михаила Заливако, которая стала победительницей 11 сезона популярного проекта "Холостяк", Анна Богдан показала своего родного брата Дмитрия Сторожука.

Девушка выложила в сториз Инстаграма видео, где она сидит на пассажирском месте, а за рулем находится красивый молодой человек.

"Вот, а знаете с кем я сейчас еду? С моим братиком-красавчиком. Такой вот у меня брат, очень люблю его", - сказала Анна.

Источник фото: Инстаграм

Напомним, что после неожиданного финала реалити-шоу "Холостяк" большинство телезрителей ополчились против Богдан, поддерживая при этом другую фаворитку - Юлию Бельченко, которую на проекте прозвали "Зайкой".

Победительница прошлого сезона шоу, беременная Дарья Квиткова, отреагировала на ситуацию.