"Мисс Украина Вселенная" рассказала, чем занимается ее сестра в Майами (фото)

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская, представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2020", который недавно прошел в Майами, США, поделилась новым фото со своей родной сестрой. Напомним, что победительницей конкурса в этом году стала Андреа Меза из Мексики.

Известно, что сестра Елизаветы уехала в Майами по туристической визе. Там она вышла замуж за американца и осталась жить, передает "КП в Украине".

После конкурса сестры активно проводят время, а фото и видео с отдыха Лиза активно делится со своими поклонниками в сториз Инстаграма.

В понедельник, 24 мая, "Мисс Украина Вселенная" рассказала, что ее сестра занимается преподаванием медитации и практик осознанности.

Ранее Елизавета Ястремская показала, как выглядела ее мама в молодости.