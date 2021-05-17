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"Мисс Вселенная-2020": названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)

"Мисс Вселенная-2020": названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Andrea Meza

В понедельник, 17 мая, состоялся грандиозный финал 69-ого международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2020". Обладательницей желанного титула стала мексиканка Андреа Меза. 26-летняя девушка обошла всех 73-х участниц из разных стран.

Андреа вошла в пятерку лучших вместе с Мисс Индия, Мисс Бразилия, Мисс Перу и Мисс Доминиканская Республика. Получила корону от Зозибини Тунзи, которая стала "Мисс Вселенная" в 2019 году.

 
 
 
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Зозибини Тунзи стала первой чернокожей женщиной из Южной Африки, выигравшей корону "Мисс Вселенная" 8 декабря 2019 года. До победы в конкурсе Зозибини работала в международной фирме по связям с общественностью.

 
 
 
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Андреа, инженер-программист по профессии, выступает против гендерного насилия. Благодаря своей победе девушка становится третьей мексиканской женщиной, получившей титул "Мисс Вселенная".

Источник фото: Инстаграм

Напомним, что в этом году конкурс проводился в Майами, отеле Seminole Hard Rock Hotel и Casino Hollywood.

Добавим, что представительница от Украины Елизавета Ястремская с достоинством представила нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Ранее киевлянка показала национальный костюм, а также вечернее платье, в которых дефилировала перед жюри престижного конкурса красоты.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Мисс Вселенная, Конкурсы, Елизавета Ястремская, Мисс Вселенная 2020.
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