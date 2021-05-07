"Мисс Украина Вселенная" уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)

28-летняя киевлянка Елизавета Ястремская, ставшая победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2020", недавно прибыла в Майями, где будет проходить международный конкурс красоты "Мисс Вселенная", финал которого состоится 16 мая (17 мая в 3:00 по киевскому времени).
"Впереди 10 дней подготовки к наиболее престижному конкурсу красоты в мире вместе с участниками из 74 стран", - написала девушка у себя на странице в Инстаграме.
Елизавета взяла с собой в США три чемодана и отдельно кофр для национального костюма с названием "Душа-Витинанка", в котором намеренна представлять Украину.
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"Жизнь иногда оставляет дырочки в душах людей, но Бог составляет из них прекрасный гармоничный рисунок, отражающий внутреннюю красоту человека, его духовность. Душа светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека", - продемонстрировала свой национальный костюм Ястремская.
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Наряд выполнен 7 мастерами под руководством дизайнера Натальи Шевчук. Над созданием роскошного костюма трудились весь месяц. Общий вес - около 7 килограмм. Было использовано около 15 метров атласной ткани белого и черного цветов.
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Лиза Ястремская является моделью и дизайнером. У нее есть два брата и сестра, которая по счастливой случайности также живет в Майями.
Имеет специальность "Управление персоналом и маркетинг". В 2019 году одержала победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia.
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Занимается развитием собственного бренда вечерних платьев и купальных костюмов.
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Ранее участие Елизаветы Ястремской в конкурсе был под вопросом, ведь девушка никак не могла получить визу в США. Но все же представительнице конкурса "Мисс Вселенная-2020" повезло и она успешно улетела бороться за желаемый титул.