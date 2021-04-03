Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским

Участие Украины в конкурсе "Мисс Вселенная" под вопросом: Елизавете Ястремской не дают визу в США

Участие Украины в конкурсе "Мисс Вселенная" под вопросом: Елизавете Ястремской не дают визу в США
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В понедельник, 17 мая 2021 года состоится международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". До 3 апреля участие Украины было под вопросом, так как "Мисс Украине" Елизавете Ястремской не давали визу для выезда в США, а без нее на конкурс девушка попасть не может.

После того как Ястремская заявила об этом публично, то ей за считанные дни таки разрешили въезд в США. Стоит отметить, что помогла девушке в этом "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова, которая лично обратилась в посольство.

3 апреля "Мисс Украина" сообщила эту радостную новость у себя на странице в Инстаграм

"Хочу сообщить прекрасную новость - мне позвонили из Посольства США и сказали, что мне дают визу! Впереди еще месяц интенсивной подготовки. До встречи на "Мисс Вселенная"!" - написала Ястремская, добавив что очень переживала все эти дни. 

Также девушка поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал ее. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Ранее, "Телеграф" писал, что помимо конкурса красоты "Мисс Украина" существует конкурс "Миссис Украина", в котором в 2020 году корону получила Виктория Файнблат. Кто такая Виктория Файнблат - также можно узнать в нашем материале

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 266

Все по теме:

Модель, Мисс Вселенная, Мисс-Украина, Елизавета Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
02 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
03 США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
04 "От****тесь от Украины": у Лаврова разозлили сеть новым хамством в адрес Зеленского
05 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
В Украине стремительно растет число госпитализированных с COVID-19 и заполняются койки в больницах: данные по регионам на 3 апреля
Авторы &quot;Спутника V&quot; оправдались за COVID у привитого президента Аргентины
Авторы "Спутника V" оправдались за COVID у привитого президента Аргентины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Появились новые официальные фото Елизаветы II с первым наследником престола
Появились новые официальные фото Елизаветы II с первым наследником престола
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь