Участие Украины в конкурсе "Мисс Вселенная" под вопросом: Елизавете Ястремской не дают визу в США

В понедельник, 17 мая 2021 года состоится международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". До 3 апреля участие Украины было под вопросом, так как "Мисс Украине" Елизавете Ястремской не давали визу для выезда в США, а без нее на конкурс девушка попасть не может.

После того как Ястремская заявила об этом публично, то ей за считанные дни таки разрешили въезд в США. Стоит отметить, что помогла девушке в этом "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова, которая лично обратилась в посольство.

3 апреля "Мисс Украина" сообщила эту радостную новость у себя на странице в Инстаграм.

"Хочу сообщить прекрасную новость - мне позвонили из Посольства США и сказали, что мне дают визу! Впереди еще месяц интенсивной подготовки. До встречи на "Мисс Вселенная"!" - написала Ястремская, добавив что очень переживала все эти дни.

Также девушка поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Ранее, "Телеграф" писал, что помимо конкурса красоты "Мисс Украина" существует конкурс "Миссис Украина", в котором в 2020 году корону получила Виктория Файнблат. Кто такая Виктория Файнблат - также можно узнать в нашем материале.