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Кто такая Виктория Файнблат: что известно о новой "Миссис Украина"

Кто такая Виктория Файнблат: что известно о новой "Миссис Украина"
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Новой "Миссис Украина 2020" стала украинский архитектор и дизайнер Виктория Файнблат. Кто же такая Виктория Файнблат - далее в материале.

Виктория Файнблат- успешный архитектор и дизайнер, имеет собственное дизайн-бюро. Обладательница многих престижных премий в сфере дизайна: "Интерьер года", ART SPACE, KIFF PROPERTY AWARDS и другие.

Виктория родилась в семье врачей. Казалось бы, что выбор профессии очевиден и сделан с самого рождения. И действительно все так - после окончания школы девушка окончила НМУ им. А.А. Богомольца по специальности нарколог-психиатр.

Но случайный опыт самостоятельного ремонта открыл скрытую страсть девушки к обустройству интерьера. И Виктория из обычного хобби решила сделать это делом своей жизни. И уже 15 лет бюро Виктории Файнблат дарит уют для сотен счастливых семей и не только в Украине, а и за границей.

 
 
 
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Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

 
 
 
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Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

Источником вдохновения для девушки является ее семья. Пятнадцать лет назад она встретила своего любимого мужа и в браке с ним Виктория воспитывает двоих детей: семилетнего сына и пятилетнюю дочь. Ради улыбок своих детей и любимого готова на все. На ее страничке в Инстаграм можно увидеть множество семейных снимков, фото и видео с детьми.

 
 
 
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Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

Уже более десяти лет Виктория занимается благотворительностью: она помогает детям из приютов верить в свои возможности и в светлое будущее. Также, Виктория заботится и о самых маленьких, которые как никогда нуждаются в заботе и помощи: дети с особенностями развития, онко-больные и с пороками сердца. Как врач Виктория понимает потребности таких детей и старается максимально помочь каждому всеми возможными путями. 

 
 
 
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Низкий поклон и невероятная благодарность за участие Вам и Вашим семья!!! Современный ИВЛ аппарат для клиники Охмадит уже установлен и помогает @docalur и его команде спасать жизни малышей спасибо Вам за доверие Давайте не останавливаться и продолжать творить добро вместе, кто со мной? #охмадит#файнблат#вместемысила#творидобро#ивл#детинашевсе#faynblat#faynblat_blog#файнблатблог#helpchildren#medicine

Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

Также, если просмотреть страничку новой "Миссис Украина" можно увидеть, что она очень любит путешествовать. Виктория делится красочными снимками с отдыха в разных местах и странах. 

 
 
 
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Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

 
 
 
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Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

Не забывает Виктория делится своим 15-летним опытом в сфере архитектуры и дизайна интерьера. У нее есть отдельная страничка в Инстаграме,  где можно найти авторские стильные решения для своего ремонта, а также на ее ютуб канале можно узнать про новинки дизайна, способы сэкономить, как правильно подобрать материалы и специалистов и многое другое.

 
 
 
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Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat)

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На конкурс Mrs. Ukraine International Виктория пошла, чтобы своим примером доказать, что современная украинская женщина может успеть все. 

"Мне бы хотелось доказать всем, что нам по силам все что угодно: покорение вершин, которые порой неподвластны даже мужчинам, одновременное воспитания детей и ведения успешного бизнеса, установление рекордов и безупречный вид несмотря на бешеный ритм", - отметила Виктория.

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Конкурс красоты, Миссис Украина.

Автор:

Телеграф
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