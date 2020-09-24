Кто такая Виктория Файнблат: что известно о новой "Миссис Украина"

Новой "Миссис Украина 2020" стала украинский архитектор и дизайнер Виктория Файнблат. Кто же такая Виктория Файнблат - далее в материале.

Виктория Файнблат- успешный архитектор и дизайнер, имеет собственное дизайн-бюро. Обладательница многих престижных премий в сфере дизайна: "Интерьер года", ART SPACE, KIFF PROPERTY AWARDS и другие.

Виктория родилась в семье врачей. Казалось бы, что выбор профессии очевиден и сделан с самого рождения. И действительно все так - после окончания школы девушка окончила НМУ им. А.А. Богомольца по специальности нарколог-психиатр.

Но случайный опыт самостоятельного ремонта открыл скрытую страсть девушки к обустройству интерьера. И Виктория из обычного хобби решила сделать это делом своей жизни. И уже 15 лет бюро Виктории Файнблат дарит уют для сотен счастливых семей и не только в Украине, а и за границей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 14 Авг 2020 в 7:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 18 Сен 2020 в 7:04 PDT

Источником вдохновения для девушки является ее семья. Пятнадцать лет назад она встретила своего любимого мужа и в браке с ним Виктория воспитывает двоих детей: семилетнего сына и пятилетнюю дочь. Ради улыбок своих детей и любимого готова на все. На ее страничке в Инстаграм можно увидеть множество семейных снимков, фото и видео с детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 10 Июн 2020 в 9:38 PDT

Уже более десяти лет Виктория занимается благотворительностью: она помогает детям из приютов верить в свои возможности и в светлое будущее. Также, Виктория заботится и о самых маленьких, которые как никогда нуждаются в заботе и помощи: дети с особенностями развития, онко-больные и с пороками сердца. Как врач Виктория понимает потребности таких детей и старается максимально помочь каждому всеми возможными путями.

Также, если просмотреть страничку новой "Миссис Украина" можно увидеть, что она очень любит путешествовать. Виктория делится красочными снимками с отдыха в разных местах и странах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 7 Мар 2020 в 6:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 28 Фев 2020 в 7:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 21 Окт 2019 в 7:08 PDT

Не забывает Виктория делится своим 15-летним опытом в сфере архитектуры и дизайна интерьера. У нее есть отдельная страничка в Инстаграме, где можно найти авторские стильные решения для своего ремонта, а также на ее ютуб канале можно узнать про новинки дизайна, способы сэкономить, как правильно подобрать материалы и специалистов и многое другое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Faynblat Viktoriya Architect (@faynblat) 22 Апр 2020 в 8:06 PDT

На конкурс Mrs. Ukraine International Виктория пошла, чтобы своим примером доказать, что современная украинская женщина может успеть все.

"Мне бы хотелось доказать всем, что нам по силам все что угодно: покорение вершин, которые порой неподвластны даже мужчинам, одновременное воспитания детей и ведения успешного бизнеса, установление рекордов и безупречный вид несмотря на бешеный ритм", - отметила Виктория.