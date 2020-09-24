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В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы

В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы

В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Киеве прогремел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International-2020 ("Миссис Украина"), в ходе которого выбрали представительницу от Украины на международном конкурсе в Америке уже в июле следующего года.

В 2020 году корона победительницы досталась Виктории Файнблат. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Фейсбуке.

"Королевой международного конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Виктория. Мы верим, что Виктория на достойном уровне представит Украину в Америке уже в июле следующего года", - отметили организаторы конкурса.

Королевою міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Вікторія...

Опубликовано Mrs. Ukraine International Четверг, 24 сентября 2020 г.

Виктория Файнблат- успешный архитектор и дизайнер, имеет собственное дизайн-бюро. Обладательница многих престижных премий в сфере дизайна: "Интерьер года", ART SPACE, KIFF PROPERTY AWARDS и другие.

Девушка имеет два высших образования: врача нарколога-психиатра и архитеркора-дизайнера.

Лучшей своей мотивацией Виктория считает свою семью. Новая обладательница титула "Миссис Украина 2020" мама двоих деток - семилетнего сыночка и четырехлетней дочери. Она уверена, что когда дома ждут дорогие дети и муж, то любые дедлайны можно преодолеть.

"Слов нет! Я Миссис Украина 2020 !!!" - написала на своей странице в Фейсбук Виктория.

Слов нет! Я Миссис Украина 2020 !!! Спасибо Вам всем за поддержку этот день я запомню на всю жизнь 

Опубликовано викторией файнблат Среда, 23 сентября 2020 г.

Одной из целей участия в конкурсе у девушки было доказать, что современная женщина может успеть все и даже больше. Своим примером Виктория стремится это доказать.

"Мне бы хотелось доказать всем, что нам по силам все что угодно" - говорит Виктория.

В июле 2021 года состоится международный конкурс Mrs. International, на котором Виктория Файнблат на весь мир представит Украину.

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Конкурс красоты, Миссис Украина.

Автор:

Телеграф
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