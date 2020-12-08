Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020": биография и пикантные фото красотки

Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2020" стала 27-летняя жительница Киева Елизавета Ястремская.

Об этом сообщает сайт конкурса "Мисс Украина Вселенная".

В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс красоты решили не проводить, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

По решению оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", титул "Мисс Украина Вселенная"-2020, передана "I Вице-Мисс Украина Вселенная"-2019, киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2020".

"Впереди очень много работы над собой. Ответственность перед страной. Новые друзья и возможности.

И я в предвкушении этого нового пути в моей судьбе. Благодарю Бога и Вселенную!", рассказала Елизавета.

Ястремская родилась в многодетной семье - у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

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Увлекалась визажом, а также окончила школу телеведущих. Девушка работает моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@lizaelza)

Елизавета имеет большой опыт участия в конкурсах красоты. В частности, она смогла одержать победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019. Кроме того она является дизайнером, имея собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@lizaelza)

В своем Инстаграм, девушка показывает как проходит её день и чем она занимается. В частности можно увидеть, что Елизавета любит рисовать и регулярно посещает спортзал и путешествует. Видно, что много времени Ястремская уделяет развитию своего бренда и мечтает открыть шоу-румы в разных уголках мира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@lizaelza)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@lizaelza)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@lizaelza)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yastremskaya (@lizaelza)

Сама Елизавета отметила, что с детских лет мечтала стать обладательницей этого титула и несколько раз пыталась его завоевать, но в прошлом году она получила второе место. А вот 2020 год все же принес ей победу в этом конкурсе.

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Поздравляем победительницу!