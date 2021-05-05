Снималась голая не только на яхте: подборка самых пикантных фото задержанной в Турции украинки

Во вторник, 4 мая, в Турции в заливе Фетхие были замечены "последовательницы" дубайских обнаженных фотосессий, которую устроили на балконе одного из небоскребов в ОАЭ. Фото, сделанные во время той фотосессии на лодке, опубликовал в среду, 5 мая, Telegram-канал "LIFE SHOT".

Среди участников были и украинки. Одна из которых уже успела прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она призвала "любительниц" подобных съемок делать это там, где никто посторонний не сможет этого увидеть.

На странице в Инстаграм Русланы Ковковой можно увидеть множество обнаженных фото, которые она постит в onlyfans.

"Безумная обнаженная модель, которая всегда путешествует и любит секс" - говорится в описании ее профиля.

Отметим, что в крайнем посте девушки отмечен городок в районе Фетхие в провинции Мугла, Турция, где и состоялась эта обнаженная фотосессия.

Пикантные снимки Русланы в Инстаграм:

Ранее, "Телеграф" писал, что 13 апреля в "Борисполе" приземлился самолет из Дубая с 11 украинками, задержанными и депортированными из ОАЭ за "голую" фотосессию.